İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı - Son Dakika
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İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

22.03.2025 11:54  Güncelleme: 12:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protestolar başladı. Eylemler sonrası 9 ilde düğmeye basıldı.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı! Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır! Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRIP GİRDİLER

İBB'nin Saraçhane binasının önünde düzenlenen protestolarda kalabalık ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kalabalık arasında bir grup taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde attı. Polis eylemcileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde eylemlere katılan 343 şüpheli yakalandı

CAMLAR NAYLONLA KAPATILDI

Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

16 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Mahşerin atlısı:
    bu ülke kuzey Kore değil baskıyla tehditle halkı yıldıramazsınız insanları rahat bırakın bütün dünyaya yeteri kadar rezil ettiniz ülkeyi bademler 238 205 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null:
    O şüpheli dediğiniz insanların içinde size oy verenlerde var. Hükumet halkı unuttuğu ve ekonomik krizin faturasını halka kestiği için bu durumda. Ve kaybedecekler ,yolun sonu görünüyor. 167 135 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    teröristler i affet meyin 151 148 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    insanlar gidişat iyi değil diye yürüyüş yapıyor bunu sizler daha anlayamadınız mı? 149 108 Yanıtla
  • Yunus:
    halkın demokratik haklarını elerinden alamayacaksınız 138 111 Yanıtla
  • onur pari:
    Anayasayı delik deşik ettiniz be. 137 94 Yanıtla
  • k K:
    Tayyip ve Bahçeli koltuklarını kaybetmemek uğruna iç savaş çıkartmaya razılar ülkede çabalıyorlar adeta Suriye yapacaklar Yani en son ülkemi. 123 105 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ülkemizi İsrail’in desteklediği dürzülere teslim etmeyeceğiz bilinsin 131 52 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Sen yargimisin karar veriyorsun. Hayırdır bir yakının mı? Bırakın yargı karar versin. İnsanları kiskirtmayın. 115 30 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sizi sonunuz nasıl olacak acaba 63 37 Yanıtla
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