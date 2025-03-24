Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen gösterilere ilişkin bilançoyu paylaştı. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu gösterilerde 123 polisin de yaralandığını belirtti.

ASİT, TAŞ, SOPA, BALTA, BIÇAK...

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

4 GÜNDE 1133 GÖZALTI

19 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

GÖZALTINA ALINANLARIN DOSYALARI KABARIK

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir. Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" MESAJI

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;