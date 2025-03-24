Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını 123 polisin de yaralandığını açıkladı.

24.03.2025 13:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen gösterilere ilişkin bilançoyu paylaştı. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu gösterilerde 123 polisin de yaralandığını belirtti.

ASİT, TAŞ, SOPA, BALTA, BIÇAK...

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

4 GÜNDE 1133 GÖZALTI

19 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

GÖZALTINA ALINANLARIN DOSYALARI KABARIK

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir. Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" MESAJI

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanı, Güncel, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mahşerin atlısı:
    hepsinin vebali sizin boynunuza keyfi kararlarınız ülkede düzen huzur refah bırakmadı 226 150 Yanıtla
  • ayaz545545:
    hepsini içeri tıkayın müebet verin 170 195 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bunların işi terör. devlet yanınıza bırakmaz 179 149 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Yasa dışı eylem dediğiniz anayasal bir hak Ama siz milleti neye inandırmak isterseniz o elemanlar ona inanıyor ya Siz de istediğiniz gibi sallarsınız 142 84 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    korkutup içeri atarak daha ne kadar ayakta duracaksınız yazık yaralanan polisede gözaltına aldığın vatandaşada 103 51 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Tek Adam ne derse hepiniz onu yapiyorsunuz.Fuzuli kişilersiniz,İrade koyamıyorsunuz.İstanbul kaç gündür İnternet kısıtlamasında,giriş çıkış, abluka ,bunlar ancak Dünyada Kuzey Kore Ve BenimÜlkemde Maalesef.Bizim 1000 yıllık Devlet Geleneğimiz var.Hepiniz Kendi sonunuzu Düşünmeye Başlayın Bence.Halk Koltuk İçin yapılan herseyi görüyor.. 91 47 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    olaylarda yüzünü gizleyen ler ya mert delikanlı değil yada ip ..e 71 42 Yanıtla
  • netlog321:
    kına yakın,gaspcı haramiler..keyfi karar,gasp ve darbenizin sonuçları 58 30 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Peki sebep ne sanki çok güzel birsey olmuş dünyaya rezil oldu ülke 59 18 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bilancoyu erken verme daha dur devamı var. Bilanco sonra 22 36 Yanıtla
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