İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da SOBE'de otizmli bireylerin eğitim odalarını gezdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da SOBE'de otizmli bireylerin eğitim odalarını gezdi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, SOBE ve afet eğitim merkezini ziyaret etti. Çiftçi, SOBE'de otizmli bireylerin eğitim odalarını gezdi; Vali İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çiftçi, kentteki temasları kapsamında Selçuklu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Daha sonra Selçuklu Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, şeref defterini imzaladı, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan bilgi aldı.

Programı kapsamında SOBE'ye geçen Çiftçi, burada eğitim gören otizmli bireylerin çalışma ve eğitim odalarını gezdi, yetkililerden bilgi edindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne de uğrayan Çiftçi, merkezde incelemelerde bulundu, personelle selamlaştı.

Bakan Çiftçi'ye, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Ünal Karaman, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA
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