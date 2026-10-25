İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı programında eski günleri yad etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı programında eski günleri yad etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı programında eski günleri yad etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile Siyasalılar Vakfı'nın Ankara Hamamönü'ndeki programına katıldı. Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiklerini ve aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı. Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiklerini ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Ankara Hamamönü'nde Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettik, aynı sıraları paylaşmanın ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Siyasallılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. İbrahim Halil Dere'ye ve bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanıMehmet CangirPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Antakya’da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı Antakya'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
12:58
Almanya’nın aradığı isim Türkiye’de yakalandı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 14:52:14. #.0.2#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı programında eski günleri yad etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei