İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasalılar Vakfı programında eski günleri yad etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı. Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiklerini ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile birlikte Ankara Hamamönü'nde Siyasalılar Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettik, aynı sıraları paylaşmanın ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Siyasallılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. İbrahim Halil Dere'ye ve bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.