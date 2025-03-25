Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

25.03.2025 16:44
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte birçok kentte protesto gösterileri yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerin bilançosunu açıkladı.

"GÖSTERİLERDE BİN 418 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

"ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE HAKARET EDENLERİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • nesha512:
    siz ancak bunu yapın önce olay tezgahlayin sonra tutuklayin hepimizi içeri alın. ülkem için ölmeye hazırım ülkem godiyor... 115 109 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    gazze için ortalığı yılanları cafelere saldıranlari neden göz altına almadınız siyasal İslamcılar 102 80 Yanıtla
  • 159756Sr:
    Anayasa'nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesine göre “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”. Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için yetkili makamlardan izin almak gerekmez. Nasıl yasa dışı oluyor sayın bakan bizim bilmediğimiz bir anayasa mı var muz cumhuriyeti mi burası bi kendinize gelin 91 51 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    anayasal hak nasil yasadisi oluyor 91 46 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Milletine düşman olan hükümetler yok olmaya mahkumdur ! 86 42 Yanıtla
  • Adsız İphone:
    Yıkıp dökmedikten sonra gösteri yapmak anayasal hak diye biliyorum 98 9 Yanıtla
  • osman k:
    Yasadışı gösteri tanımı nedir acaba bilemedim izin almaksızın herkesin gösteri yapma hakkı var diye biliyorum tabi silahsız ve saldırısız olarak tabi Türk Bayrağı bir silah olarak mı düşünülüyorlar acaba Çünkü diğer tarafta Apo Posteri açıldı ama yasadışı değildi. 63 17 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    nerenizde saklıyorsunuz gözaltına alınanları merak ediyorum .gözaltına aldıklarınız kadar bi adam gibi barınak yapın da sokak hayvanlarını barındırıp besleyin..Ekrem İmamoğlu yalnız değildir !!!!!! 43 32 Yanıtla
  • Sernazze:
    HAİN SENİK BEYİNLİLER BU ÜLKENİN DAHA İYİ BİR DURUMDA OLMASININ TEK SEBEBİ CHP ZİHNİYEDİR 13 47 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kumpaslarınız halkı kandırmıyor artık boş konuşuyorsun 35 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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