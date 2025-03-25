Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte birçok kentte protesto gösterileri yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerin bilançosunu açıkladı.

"GÖSTERİLERDE BİN 418 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

"ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE HAKARET EDENLERİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."