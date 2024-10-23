TUSAŞ\'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine gündüz saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Saldırının oluş şekli PKK'yı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıları ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yarılımızın tedavi süreçleri hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum, Rabbim onları teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın" dedi.

"EYLEMİN OLUŞ STİLİ, GÖRÜNTÜLER PKK'YI İŞARET EDİYOR"

Bakan Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini hatırlatarak, "Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekraren paylaşacağız. Alçak hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, aziz milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Hain terör saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beraberindeki 3 bakanla yaralıları ziyaret etmek için hastaneye geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş ayrı ayrı basın mensuplarına açıklama yaptı.

"SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu menfur hadisede maalesef 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu olayın hemen ilk anından itibaren güvenlik güçlerimize sağlık birimlerimize adli birimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman güvenlik görevlilerimiz hemen gereğini yaptı. Terör hadiselerinin korku salmak, halkın huzurunu kaçırmak gibi amaçları var. Bu saldırı ülkemizin savunma sanayiinde geldiği noktayı hedef aldı. Terör örgütlerini bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın da moralini bozamayacaklar. Birliğimizi daha da arttıracaktır. Milli birlik içinde teröre karşı azimli mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür hadiselerde kamuoyu elbette bilgilenmek istiyor. Ancak spekülatif haberlere itibar edilmemeli. Bakanlarımız kurumlarımız bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Şu anda yaralılarımızı bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için gayret ediyoruz." dedi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİK BELİRLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bize bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar. 5 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Operasyonu gerçekleştiren yaralılardan 7 arkadaşımız özel harekattan. Onlar da ailelerine kavuşacaklar inanıyoruz.Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı olay yerinde. Çalışmaları titizlikle devam ediyor. 1 kadın ve 1 erkek teröristin kimlik belirleme çalışmamız devam ediyor. Tekraren ifade etmek isterim ki güvenlik ve istihbarat birimlerimiz PKK ile ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel. Ama teröristlerin kimlikleri belli olduğunda açıklayacağız. biz terörle mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milli ve yerli sanayimiz ki bugünlerde SAHA Expo vardı. Biz savunma sanayimizi milli ve yerli yapma kararlılığımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARALILARIMIZIN 1'İNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralıların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızdan 3'ünü taburcu ettik. 1'inin durumu ağır, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor" dedi.

TUSAŞ TESİSLERİNE TERÖR SALDIRISI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."