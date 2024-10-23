İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, ''Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.'' dedi.

23.10.2024 17:51  Güncelleme: 18:39
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tesislerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

"5 ŞEHİDİMİZ, 22 YARALIMIZ VAR"

Saldırıyla ilgili son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 5 şehidimiz, 22 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

BAKAN YERLİKAYA SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGEDE

Saldırının gerçekleştiği bölgede son durumu aktaran Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Malesef 5 şehidimiz bulunmakta. 22 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

"MİLLETİMİZİN İRADESİNİN GÜCÜ HER ZAMAN GALİP GELECEKTİR"

İlk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirinceye kadar olan süreçleri bilgi arz ettik. Hep birlikte çok büyük üzüntü duyuyoruz. Milli birlik, beraberlik, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa terör örgütü, organize suç örgütü, şehir eşkıyası olsun hiç durmadan azimle bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Milletimizin iradesinin gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ\'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • mustafa sagdic:
    asin Apoyu,gonderin multecileri, kapatin sinirlari hersey duzelir. ankarayi koruyamiyor sucu da aurekli baska sina atiyorsaniz isimiz cok zor. 408 49 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ülkenin geldiği duruma bak ya yazıklar olsun size 210 34 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    üç beş tane çakal nasıl elini kolunu sallayarak askerimizi vatandaşımızı şehit eder nerede bizim istihbaratimiz 223 14 Yanıtla
  • Mehmet Ergüden:
    BAHÇELİ DUYMAMIŞTIR … 182 41 Yanıtla
  • Emrullah ulutaş:
    Vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyırum. Ülkenin haline bak diyen gerzeklere'de sanki ülke daha önce güllük gülistanlıktı'da mı bu hale geldi. Hergün şehit haberleri bombalı saldırı günlerini unutmuşa benziyorsunuz. Çözüm terörün bitirilme ihtimali dahi kimi çevreleri rahatsız ediyor, akabinde saldırı bombalar patlıyor idrak edemiyor musunuz. 90 95 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Allah hepsinden tek tek razı olsun 151 7 Yanıtla
  • harry can:
    Apo'yu çıkarmak için ülkedeki terör eylemlerini arttırmışlar 119 24 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    Arkadas bu köpekler girise kadar nasil geliyor nasil kontrol noktasini geciyor. Bence güvenligi sorusturmak lazim 129 4 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Şaka gibi tuşaş gibi kritik bir bölge savunma sanayi nasil terörist sızar biri açıklarmı kimseye efelik yapmayın ha boşa terörist bunu yapabiliyorsa başkası neler yapmaz bu ülkeye yazıklar olsun Savunma sanayi üretimi yapan tesisi koruma altına alamiyorsunuz 114 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    apoyu mecliste konuşturursaniz sonunu hiç düşünemiyorum yazıklar olsun ölenlere rahmet diliyorum 98 17 Yanıtla
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