İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanacağını duyurdu.

23.03.2025 16:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İMAMOĞLU KARARI

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇMEK İÇİN TOPLANACAK

İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13'de toplanacağını duyurdu.

Öte yandan valilik görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin de aynı gün saat 09'da toplanacağını da açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

3 MİNİBÜSLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…

İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Kenann Sırmal:
    Az kaldı, bu millet sizi bir uzaklastıracak ki, İMAMOGLU gönullerin başkanı, inşallah geleceğin de Cumhurbaşkanı 330 679 Yanıtla
    trgyky1978:
    sende onun gibi hırsız sin o zaman 9 1
    Mehmet Yavuz:
    NE BAŞKAN NE BAŞKAN 6 0
    Servet Demir:
    O sene bu sene mi az kalmış ???????? 3 0
  • Zafer Oztekin:
    AH AH KEŞKE 2019'DA SİLİVRİYE VERDİĞİ METRO SÖZÜNÜ TUTSAYDI CHPLİLER ZİYARETİNE RAHAT GİDERDİ 607 240 Yanıtla
    Ali Yanik:
    CHP'liler sizin eve gelecek ziyarete 1 6
    Osman Gazi:
    Ahahahaha 5 0
    bpyphppr68:
    olum yenileceksiniz. halk en büyük olandır. adalet bir gün sizede lazım olucak 0 4
    AHMET YILMAZ:
    Zafer karinuiskim 0 1
  • 250500:
    Ey İmamoğlu tarih seni affetmeyecek 503 234 Yanıtla
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