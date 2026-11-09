İddiaya göre Bahçelievler'de inşaatta sıkışan işçi Kenan Özkan hastanede öldü - Son Dakika
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İddiaya göre Bahçelievler'de inşaatta sıkışan işçi Kenan Özkan hastanede öldü

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İddiaya göre Bahçelievler\'de inşaatta sıkışan işçi Kenan Özkan hastanede öldü
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İddiaya göre Bahçelievler\'de inşaatta sıkışan işçi Kenan Özkan hastanede öldü
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İddiaya göre Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki inşaatta 6 Kasım Cuma günü kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

BAHÇELİEVLER'deki bir inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 14.15 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 NS 0958 plakalı kamyonla duvar arasına sıkışan inşaat işçisi Kenan Özkan ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilen şüpheli şoför polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı. Özkan'ın cenazesi Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan Bedir Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.

'KANLAR İÇERSİNDEYDİ'

Olayı görür görmez yardıma koşan esnaf Mehmet Güney, "Kamyonun arkasına girdiği sırada kepçe sıkıştırdı. Kanlar içerisindeydi birşey yapamadık. Büyük ihtimalle olay yerinde öldü; çünkü baktığımızda nabzı atmıyordu. Ardımdan ambulansla ve olay yeri inceleme ekipleri geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
BahçelievlerKenan ÖzkanHürriyet3. Sayfa6 KasımGüncelSon Dakika

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