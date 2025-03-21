Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

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Yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifade işlemleri tamamlandı. Tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında da ifadesi alınacak.

21.03.2025 18:03
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun ifade verme işlemleri tamamlanırken, yeni bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceğini belirtti. Açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ TAMAMLANDI

İBB Başkanı İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor. Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. İfadesi işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti. İmamoğlu'nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00\'de adliyeye sevk edilecek

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Nacisule1:
    yanındayız canım Başkan bizi engelleyemeyecekler 267 476 Yanıtla
    Fırat Karakayacı:
    kıravatlı hızsızlar 6 5
    ahmet3131:
    yanında gidesin inşALLAH ?? 5 5
    Şehmus Enes:
    yanında olduklarınız kimin yanında bir düşünün derim 2 4
    Yusuf Çakmak:
    soymanızımı engelleyemeyecekler 1 2
  • mustafa sagdic:
    şu satten sonra akp nin karşısına süpürge koysalar oyum ona. kendi cikarlari için memleketi hiçe sayiyorlar 210 343 Yanıtla
    bilalkaydi:
    hırsız ekoo 4 6
    musa zorlueri:
    ULAN AVRUPA SİZİ GÖTÜYŞE GÜLÜYOR BİR VİZYONSUZ ADAMIN ARKASINDA GİDİYORLAR DİYE BİRDE SÜPÜRGEYE OY VERECEKMİŞ VİZYONSUZSUNUZ MAAELESEF.. 3 4
    Şehmus Enes:
    senin zaten oyun ya eşeğe ya süpürgeye 2 4
    Alper Elma:
    senin oyuna ihtiyacı yok zaten oy veren biride değilsin o sebeple uzak ol yeter 0 4
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek - Son Dakika
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