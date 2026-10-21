Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti Maku\'da sınır güvenliğini görüştü

Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti Maku'da sınır güvenliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği ve hudut konularının ele alındığı Mutat Toplantı, 1937 tarihli Tahran Anlaşması kapsamında İran'ın Maku kentinde yapıldı. Toplantıya Iğdır Valisi Taşolar ve Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki heyetler katıldı.
Türkiye ile İran arasında, sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı Mutat Toplantı, İran'ın Maku kentinde gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1937 tarihli Tahran Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.
Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması ve hudut konularına ilişkin hususlar ele alındı.
Kaynak: AA
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