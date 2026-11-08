IGMG'nin yeni Genel Başkanı Hagen'deki genel kurulda Murat İleri oldu

Almanya İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Murat İleri oldu.

IGMG'den yapılan açıklamada, Hagen kentinde gerçekleştirilen 17. IGMG Genel Kurulunda 2011 yılından bu yana IGMG Genel Başkan Yardımcısı olan Murat İleri'nin Genel Başkan seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 16 yıldır genel başkanlık yapan Kemal Ergün'ün de IGMG Mütevelli Heyeti Başkanlığına getirildiği belirtildi.

IGMG'nin yeni genel başkanı Murat İleri, konuşmasında, öncelikle teşkilatın kurumsal yapısını daha da geliştireceklerini, yönetim kademelerinde gençleri daha fazla sorumluluk üstlenmeye teşvik edeceklerini ve Müslümanların toplumsal hayata katılımını güçlendireceklerini belirtti.

Murat İleri, Müslümanların yaşadıkları toplumla olan güçlü bağlarına dikkat çekerek, "Yaşadığımız ülkelerin huzuru bizim huzurumuz, güvenliği bizim güvenliğimiz, geleceği bizim geleceğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

İleri, Müslümanlara yönelik ön yargıları ve ayrımcılığı açık ifadelerle eleştirerek, dışlayıcı söylemlerin ve tek taraflı tasvirlerin Müslümanlara ilişkin olumsuz algıların pekişmesine yol açtığını belirtti.

Uluslararası hukukun giderek daha fazla ihlal edilmesini ve ağır insan hakları ihlallerini eleştiren İleri, Gazze, Batı Şeria, Sudan, Myanmar, Doğu Türkistan, Yemen ve Ukrayna'daki gelişmelere dikkati çekti.

Kemal Ergün de yeni yönetime başarılar dileyerek, görevin sona ermesinin teşkilattan kopmak anlamına gelmediğinin altını çizdi. Ergün, "Görev süremizi doldursak da teşkilattaki hizmet sorumluluğumuz Allah'ın izniyle devam edecek." ifadesini kullandı.

Merkezi Köln'de bulunan teşkilatın dünya genelinde 44 bölge başkanlığı ve yaklaşık 200 bin üyesi bulunuyor.