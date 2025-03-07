İHH: Terörsüz Türkiye ve bölge İçin atılan adımları destekliyoruz - Son Dakika
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İHH: Terörsüz Türkiye ve bölge İçin atılan adımları destekliyoruz

İHH: Terörsüz Türkiye ve bölge İçin atılan adımları destekliyoruz

İHH İnsani Yardım Vakfı, İmralı'nın "Silah bırakma" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye ve Bölge" hedefi kapsamında atılan adımları destekliyor ve gelinen aşamayı çok değerli buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

07.03.2025 13:41
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Terörist başı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu.

Süreç devam ederken, İHH İnsani Yardım Vakfı'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kuruluşumuzdan bu yana Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra Kürt meselesinin çözümü için de büyük çaba gösterdik. Bugün birlikteliğin öneminin ve çözümün konuşulduğu bir döneme kavuşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bu yeni dönemde, çözümün ve barışın sağlanması için herkesin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Kürt sorununun çözümüne katkı sunma hedefiyle bugüne kadar çok sayıda toplantı yaptık, çeşitli raporlar hazırladık. İnsani diplomasi alanındaki faaliyetlerimizle devamlı olarak Doğu, Güney Doğu bölgelerimizde ve yurt dışında alimler, kanaat önderleri, akademisyenler, STK'lar ve toplumun farklı kesimleri ile çeşitli toplantı ve görüşmeler yaparak çözüm çabalarına destek vermeye gayret ettik. Bu kapsamda Diyarbakır'da geniş katılımla 2015 yılında bir sempozyum ve 2025 yılında da bir çalıştay düzenledik. Dünyadaki benzer sorunları yaşayan toplumların barış süreçlerine katkı sağladığımız gibi, tüm bu tecrübeler ışığında Kürt meselesinin toplumumuzun talepleri doğrultusunda sağlıklı bir çözüme kavuşması için tüm teşkilatlarımız ile her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Kürt meselesi, Türkiye başta olmak üzere, Ortadoğu'nun en önemli meselelerinden biri durumundadır. İHH olarak kuruluşumuzdan beri, Türkiye'nin köklü meselelerinden olan Kürt meselesinin kardeşlik hukuku çerçevesinde çözülmesini arzuladık. Ortadoğu'da da Türk, Kürt, Arap ve Fars birlikteliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bugünlerde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Filistin, Lübnan, İran, Yemen ve Suriye'ye yönelik yoğun saldırıları bize Kürt meselesinin çözümünün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir. Ortadoğu'da ülkelerin iç barışı sağlamaları ve komşularıyla barış ortamını inşa etmeleri bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerine çok büyük katkılar sunacaktır.

Yüzyıllardır dilleri, dinleri, renkleri ve kültürleri farklı toplulukların barış ve huzur içinde yaşadığı bu coğrafyanın birlik ve beraberlikle huzur bulduğunu biliyoruz. Bütün sorunlarımızı konuşarak rahatlıkla çözebileceğimize inanıyoruz. Bu coğrafyanın birlikteliğine sunulacak her türlü katkıyı sonuna kadar desteklediğimizi, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu da almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye ve Bölge" hedefi kapsamında atılan adımları destekliyor ve gelinen aşamayı çok değerli buluyoruz.

Ülkemizde Kürt meselesinin çözümü ve terörün sona ermesi için atılan adımları çok kıymetli görüyoruz. Bu süreçte toplumun birlikteliğini sağlamak için siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, kanaat önderlerine, sanatçılara ve tüm karar vericilere büyük görevler düşmektedir.

Ülkemizde son dönemlerde oluşan bu olumlu havayı kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmenin yolu, kapsamlı bir toplumsal barıştan geçer. Kürt meselesi ile ilgili yapılacak çalışmalar, menfaat beklentilerine malzeme edilmeden toplumun bütününü kapsayacak şekilde yürütülmelidir.

Türkiye'de ve Ortadoğu'da Kürt meselesinin çözümünü, ülkemiz ve İslam ümmeti için çok kıymetli buluyoruz. Bu birliktelik, aynı zamanda İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önünü açacak en önemli adımlardan biri olacaktır. Ülkemizde barış ve kardeşliğin hak ve hukuk çerçevesinde sağlanması, topluma sosyoekonomik olarak büyük katkılar sağlayacağı gibi uluslararası arenada da daha güçlü hareket edilebilmesi adına tarihi bir fırsat olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, İmralı, Terör, İHH, Son Dakika

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