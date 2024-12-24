İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti - Son Dakika
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İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

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Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve Mustafa Kemal'in Askerleriyiz sloganı atmasının ardından disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek. Tarih teğmenlere de iletildi.

24.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:46
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İhraç talebiyle disipline sevk edilen kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasının 16 Ocak'ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi. Teğmenlere görüşülme tarihi konusunda tebligat yapıldı.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan teğmenlerin avukatı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu teğmenlere gönderdiği tebligatta 16 Ocak'ta toplanacaklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

Kara Harp Okulu, Güncel, Teğmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Ben otuz yıllık mhpli ülkücü birisiyim fakat bir tane bile teğmen ihraç olursa yakın çevrem ve ben chpye oy atacağız . 18 28 Yanıtla
  • Taha:
    orduda itaatsizlik kabul edilemez hepsi ihraç edilmeli 15 15 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Savaş döneminde uğraştığınız şeye bak bırakın artık şu teğmenlerle laga luga yapmayı hepsi ülkesi milleti için can vermek için ömrünü vermiş uğraşmış didinmiş yükselmiş bir yerlere gelmiş . 14 14 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    WATSAP TA DEVLETE BAŞKALDIRAN YAZIŞMALARI ORTADA İKEN NE SAVUNMASI DİREK ORDUDAN ATILSIN ATILSINKİ BÖYLE BİR İTAATSİZLİĞE BAŞKALDIRIYA CESARET EDEMESİNLER 15 9 Yanıtla
  • yavuz d:
    Allahtan cumhuriyet kuruldugunda kisilere sultanlara artik biat edilmeyecek diye kuruldu :) kardesim saygini minnetini duyucaksin tabi de birilerinin askeri olucaksanda peygamber ocagi burasi neyse kemalistleri uzmeyelim,oluncaksa bu milletin askeri ol boyle telafuz et 12 10 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    memleket dingonun ağrina dönmuş akp sayesinde açlık sefalet diz boyu 7 4 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    mustafa kemal de osman gazi de bizimdir size mi düştü sayın siyasetçi kardeşlerim savunmak ya da yerin dibine sokmak haddinize mi.hangi cephede kaç dk savaştınız oğullarınız hangi askerlik şubesinin önünden geçti acaba .. 1 2 Yanıtla
  • Berk Man:
    Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" HANGİ CÜMLEDEN KİM RAHATSIZ OLDU, RAHATSIZ OLANIN KÖKENİNE BAKMAK LAZIM ÖNCE 0 0 Yanıtla
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