İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti

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İhraç talebiyle disipline sevk edilen kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasının 16 Ocak'ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi. Teğmenlere görüşülme tarihi konusunda tebligat yapıldı.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan teğmenlerin avukatı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu teğmenlere gönderdiği tebligatta 16 Ocak'ta toplanacaklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.