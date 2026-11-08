İki HÜRKUŞ-II eğitim uçağı İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üsse ulaştı

İki HÜRKUŞ-II eğitim uçağı İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üsse ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, iki HÜRKUŞ-II eğitim uçağının TUSAŞ tesislerinden uğurlanarak İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına ulaştığını bildirdi. Uçaklar, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal etti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iki HÜRKUŞ-II uçağının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinden uğurlanmasının ardından yeni üslerine başarıyla ulaştığı belirtildi.
Uçakların, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II."
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