İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM temsilcisi Kishore, iklimle mücadelede somut eylem çağrısı yaptı: - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM temsilcisi Kishore, iklimle mücadelede somut eylem çağrısı yaptı:

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- "Hepimiz birbirimizle konuşmalıyız. Bir konuda anlaşmaya varmalıyız ve en önemlisi eylem. Benim özellikle üzerinde durduğum ve beklentimin yoğunlaştığı konu da eylem" "Türkiye'deki birçok şehirde iklim kaynaklı tehlikelere karşı kentsel dayanıklılık konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların daha geniş alanlara yayılmasını istiyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore, iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog ve uzlaşının yanı sıra somut adımların hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, "Hepimiz birbirimizle konuşmalıyız. Bir konuda anlaşmaya varmalıyız ve en önemlisi eylem. Benim özellikle üzerinde durduğum ve beklentimin yoğunlaştığı konu da eylem." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması konuları ele alınıyor.

Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) düzenlediği etkinliklere katılan Kishore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31'in diyalog, uzlaşı ve eylem temelinde şekillenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31'e ilişkin ortaya koyduğu vizyonu umut verici bulduğunu belirten Kishore, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ortak anlayış geliştirmesi ve üzerinde uzlaşılan kararları uygulamaya geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede yalnızca görüş alışverişinde bulunmanın yeterli olmayacağını, ülkelerin ortak hedefler belirleyerek bunları somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz birbirimizle konuşmalıyız. Bir konuda anlaşmaya varmalıyız ve en önemlisi eylem. Benim özellikle üzerinde durduğum ve beklentimin yoğunlaştığı konu da eylem." dedi.

AFAD ile ortak etkinlik düzenlenecek

AFAD ile kentsel risklerin azaltılması ve şehirlerin iklim kaynaklı tehlikelere karşı dayanıklılığının artırılması konusunda ortak etkinlik düzenleyeceklerini belirten Kishore, Türkiye'deki çalışmaların önemine değindi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde iklim kaynaklı tehlikelere karşı çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Kishore, "Türkiye'deki birçok şehirde iklim kaynaklı tehlikelere karşı kentsel dayanıklılık konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların daha geniş alanlara yayılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afetlerden etkilenen ülkeler için finansman çağrısı

İklim değişikliğiyle mücadelede finansmanın da önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Kishore, afetlerden ağır şekilde etkilenen ülkelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Kayıp ve Zararların Karşılanması Fonu'nun kaynaklarının artırılmasının önemine işaret eden Kishore, iklim kaynaklı afetlerle karşı karşıya kalan ülkelerin yalnızca tek bir finansman mekanizmasına bağlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bu ülkelerin afet risklerini azaltmak ve iklim kaynaklı tehlikeleri yönetmek için farklı finansman kaynaklarına erişebilmesinin önemine dikkati çeken Kishore, "Bu ülkelerin, afet risklerinin azaltılması ve iklim risklerinin yönetimi için finansmana erişebilecekleri birden fazla kaynağa sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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