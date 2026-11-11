İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31\'de yenilenen Çin Bahçesi\'nde karbon ayak izi fidanla dengelenecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 40 türden 2 bin 823 fidanla yeniden düzenlediği Çin Bahçesi'ni ziyaretçilere açarken, zirveye katılan misafirlerin seyahatlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını fidan dikimiyle dengelemeyi hedefliyor.

OGM, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 çerçevesinde, EXPO 2016'da oluşturulan zamanla bakımsız kalan Çin Bahçesi'ni yeniden canlandırdı. Bahçeye 40 türden 2 bin 823 fidan dikildi.

Antalya'da 3 bin 16 metrekarelik alanda kurulan bahçe, OGM ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Bahçede, Çin'den getirilen bambular dışında Antalya'nın iklim koşullarına uygun, OGM fidanlıklarında üretilen bitki türlerine yer verildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde giderek daha fazla hissedildiğini, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin ormancılık tecrübelerinin uluslararası alanda paylaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve ağaçlandırma çalışmalarındaki deneyimlerini diğer ülkelerle paylaştığını belirten Karacabey, "İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli doğal unsurlardan biri ormanlar. Türkiye'nin ormancılık tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması, onların deneyimlerinden de yararlanmamız son derece önemli. Bu kapsamda yoğun bir görüşme trafiği yürütüyoruz." diye konuştu.

Karacabey, COP31 etkinlik alanının daha önce EXPO 2016'ya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Çin Bahçesi'nin zirve öncesinde OGM'ye verildiğini, yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan alandaki bazı yapıların zamanla zarar gördüğünü aktardı.

OGM'nin Türkiye genelinde 136 fidanlığı bulunduğunu ve özel sektör fidancılığına da fidan temin ettiklerini aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Her yıl diktiğimiz yüz milyonlarca fidanı kendi fidanlıklarımızda üretiyoruz. Bu bahçe, yetiştirdiğimiz fidanları sergilemek için de bize imkan sağladı. Fidanlıklarımızda ürettiğimiz türlerle alanı yeniden düzenledik. COP31 kapsamında pavilyonlar ve stantlar arasında dolaşan ziyaretçiler buraya geldiklerinde doğal bir ortamla karşılaşıyor. Ayrıca Türkiye ormancılığının geçmişini ve bugününü anlatan materyal, görsel ve ekranlarla çalışmalarımızı tanıtıyoruz."

OGM'nin yıllık yaklaşık 600 milyon fidan üretme kapasitesine sahip olduğunu, 1000'den fazla türde üretim yaptıklarına dikkati çeken Karacabey, bahçede alanın büyüklüğü ve Antalya'nın iklim koşulları dikkate alınarak uygun türlerin tercih edildiğini kaydetti.

Ziyaretçilerin karbon ayak izi fidanla dengeleniyor

Karbonla ilgili çalışmalar yürütmek üzere ormancılık karbon bilim kurulu oluşturduklarına dikkati çeken Karacabey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni karbon yutak ormanları oluşturuyoruz. COP31'e gelen misafirlerin ulaşım araçlarına ve nereden geldiklerine göre seyahatleri sırasında atmosfere saldıkları karbon emisyonunu hesaplayan bir sistem kurduk. Bu emisyonu dengelemek için kaç fidan dikilmesi gerektiğini belirliyoruz ve o fidanları Orman Genel Müdürlüğü olarak misafirlerimiz adına biz dikiyoruz."

Karacabey, dikilen fidanlara ilişkin sertifikaların talep eden ziyaretçilerin e-posta adreslerine dijital olarak gönderildiğini belirterek, "Böylece hem karbon emisyonuna dikkati çekiyor hem de misafirlerimize küçük bir hediye sunuyoruz. Onların adına Türkiye'de dikili bir fidanları oluyor. Bu uygulamayla karbon konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

COP31 katılımcıları Antalya'da Barış Ormanı oluşturacak

Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinlikleri düzenleneceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı devlet başkanlarıyla birlikte Antalya'da fidan dikeceğini söyledi.

Etkinliğin 2025'te orman yangınından etkilenen bir bölgede gerçekleştirileceğini aktaran Karacabey, "Yangından etkilenen orman alanını temizleyerek fidan dikimine hazır hale getirdik. COP31'e katılan misafirlerimizin fidan dikebileceği geniş bir alan oluşturduk. Ayrıca katılımcı ülkelerin dünya haritasındaki konumlarını alana işaretleyerek kendi ülkelerinin bulunduğu noktaya fidan dikmelerini sağlayacağız. Arzu eden bütün misafirlerimizi fidan dikmeye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Karacabey, etkinliklerin yalnızca Antalya ile sınırlı kalmayacağını, 11 Kasım'da Türkiye'nin 81 ilinde fidanların toprakla buluşturulacağını anımsatarak, "Dikeceğimiz fidanlarla Barış Ormanı oluştururken, aynı zamanda karbon yutak ormanları da tesis etmiş olacağız. COP31 ziyaretçileri adına dikilen fidanların sertifikalarında da Antalya'daki Barış Ormanı bilgisi yer alacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Karacabey, vatandaşları "Geleceğe Nefes" internet sitesi üzerinden kendi illerindeki fidan dikim alanlarını öğrenerek etkinliklere katılmaya davet etti.