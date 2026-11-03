İl Sağlık Müdürü Yavuz, Kızıltepe'de 5 çocuğa bisiklet armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İl Sağlık Müdürü Yavuz, Kızıltepe'de 5 çocuğa bisiklet armağan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Sağlık Müdürü Yavuz, Kızıltepe\'de 5 çocuğa bisiklet armağan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında İpek Aile Sağlığı Merkezi'nde bisiklet dağıtım töreni yapıldı. Törende İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve aile hekimi Dr. Selman Yaşar, 5 çocuğa bisiklet hediye ederek onları fiziksel aktiviteye teşvik etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuklara hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla bisiklet hediye edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Kızıltepe İpek Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, ASM'de görevli aile hekimi Dr. Selman Yaşar ile 5 çocuğa bisiklet hediye etti.

Yavuz, konuşmasında, çocukları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla onlara bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

Hekimlerin yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda hastalara hastalıklardan korunma yollarını da anlattıklarını ifade eden Yavuz, aile hekimi Yaşar'ın çocuklarla kurduğu iletişime değindi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Selman Hocamız yalnızca hekimlik yapmakla kalmıyor, aynı zamanda iyi bir eğitmen, çocuklarımız için bir yaşam koçu ve onlara örnek olan bir isim olarak da öne çıkıyor. Kendisine ve İpek Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

Programa, yöneticiler, hekimler ve sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelHediyeYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü Yavuz, Kızıltepe'de 5 çocuğa bisiklet armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android