İlahi adalet! Çanta dolaba takılınca hırsız kuyumcuyu eli boş terk etti - Son Dakika
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İlahi adalet! Çanta dolaba takılınca hırsız kuyumcuyu eli boş terk etti

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Balıkesir'de soygun için bir kuyumcuya giren hırsız, dükkandaki genç kadına kabus dolu anlar yaşattı. Çantayı uzatıp silahını gösteren hırsız "Bilezikleri çantaya doldur, stres yapma yoksa gençliğine yazık olur" tehditleri savurdu. Genç kızın altınları doldurduğu çanta dolap kapağına takılınca hırsız dükkandan çanta olmadan kaçtı.

03.03.2025 10:30
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Balıkesir'de bir kuyumcu dükkanında yaşanan hırsızlık olayına ilişkin görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hırsızın gerilim dolu ancak başarısızlıkla sonuçlanan girişimi "İlahi adalet" yorumlarını beraberinde getirdi.

Şehirdeki kuyumcu dükkanlarından birini hedef alan hırsız, elindeki çantayı dükkanda çalışan genç bir kadına doğru uzattı. Silahını gösterip çantayı uzattığı genç kızdan dükkandaki altınları çantaya doldurmasını isteyen soyguncu hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

"GENÇLİĞİNE YAZIK OLUR, DOLDUR ÇANTAYI"

Silahla dükkanı basan hırsızın "Kollarını kaldır, bağırırsan ölürsün. Çantayı doldur sakın stres yapma, yoksa beynine sıkarım bak ölürsün. Gençliğine yazık olur, doldur çantayı. Bütün bilezikleri doldur" tehditlerinin ardından genç kız tüm altınları çantaya doldurdu.

ÇANTANIN ASKISI DOLAP KAPAĞINA TAKILDI

Genç kızın üzerine eğilip baskı uygulayan hırsızın hareketleri gerilimin tırmanmasına neden olurken çantayı kapıp kaçmaya çalışan soyguncunun çanta askısının dolap kapağına takılması sonrasında dükkanı eli boş şekilde terk ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

İnfial yaratan görüntü kısa sürede viral olurken videoyu paylaşan yüzlerce kullanıcı "İlahi adalet" yorumlarında bulundu.

İlahi adalet! Çanta dolaba takılınca hırsız kuyumcuyu eli boş terk etti

Balıkesir, Güncel, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlahi adalet! Çanta dolaba takılınca hırsız kuyumcuyu eli boş terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yusufkaan5:
    Soyguncu çalışandan panik çıktı! 25 1 Yanıtla
  • Ayşegül Sanlı:
    İçeride sadece kadın var diye üstesinden gelebileceğini düşündü Ama ilahi adalet tecelli etti Umarım en kısa sürede yakalanır ve hak ettiği ceza verilir 7 3 Yanıtla
    sezgin özbek:
    Aynı gün yakalandı. Balıkesir'den selamlar 0 0
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