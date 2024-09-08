İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılması için talimat verdiğini belirten Altun "Cumhurbaşkanımız, Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

08.09.2024 15:42  Güncelleme: 16:15
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni 2 km uzaklıktaki derenin yatağında bir çuval içinde bulundu.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından çok sayıda bakan ve yetkili açıklamalarda bulunurken son olarak ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesi talimatı verdiğini belirten Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

"CANINA KAST EDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Narin talimatı

Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mustafa POLAT: Adaletin talimat ile çalıştığının kanıtı!! 115 35 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Aynı açıklamayı engin Polat için neden susuyorsun 91 11 Yanıtla
  • Aziz Can: Narin yavrumuz yarın okula gidecekti mezara değil idamm 75 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: İstediğinde takip edilsin istemediğinde takip edilmesin madem etkin var ceza kanuna suçlu olupta serbest bırakılanlarında etkiniz olsaydı 60 4 Yanıtla
  • Faysal Amirim: Binlerce savcı varken ve tek işleri zaten bu iken Cumhurbaşkanı neyin talimatını veriyor, neden talimat verme gereği duyuyor. Savcılar neden işimize karışıyorsunuz,biz iş bilmezmiyiz,biz serephsiz miyiz,biz iktidar kuklası mıyız diye dertlenmezler. 55 6 Yanıtla
  • Ankara null: niye para verin tahliye etmek icinmi 27 6 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu kadar ekibin aramasına rağmen 19 gün sonra hemde defalarca aranan yerde bulunmuşsa bu işin içinde başka işler var ya da ekibiniz hiç bir işe yaramıyor topluca istifa etsinler. Halen kimin cinayeti işlediği bile belli değil. 24 4 Yanıtla
  • Salih Uyanık: adalet talimat ile olmaz adalet herkese lazım 21 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Canınız chenneme 14 0 Yanıtla
  • Bilen bilir: n'olacak katil yakalanınca içerde 3 bilemedin 5 sene beslerler sonrası aynı 13 0 Yanıtla
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