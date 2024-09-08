İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Narin talimatı

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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni 2 km uzaklıktaki derenin yatağında bir çuval içinde bulundu.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından çok sayıda bakan ve yetkili açıklamalarda bulunurken son olarak ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesi talimatı verdiğini belirten Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

"CANINA KAST EDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.