İletişim Başkanlığı\'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama

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Son günlerde bazı haber sitelerinde yer alan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası kısa sürede sosyal medyada infiale neden oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ses getiren iddiayı yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

"BÖYLE BİR HİZMET BULUNMAMAKTADIR"

Resmi hesaptan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

"GÖRÜNTÜLER MANİPÜLASYON AMAÇLI HAZIRLANMIŞTIR"

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."