Son günlerde bazı haber sitelerinde yer alan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası kısa sürede sosyal medyada infiale neden oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ses getiren iddiayı yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.
Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı'ndan 'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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