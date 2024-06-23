İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı\'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarından servis edilen "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İletişim Başkanlığı, haber sitelerinde de yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

23.06.2024 09:14
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Son günlerde bazı haber sitelerinde yer alan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası kısa sürede sosyal medyada infiale neden oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ses getiren iddiayı yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

"BÖYLE BİR HİZMET BULUNMAMAKTADIR"

Resmi hesaptan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

"GÖRÜNTÜLER MANİPÜLASYON AMAÇLI HAZIRLANMIŞTIR"

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İletişim Başkanlığı'ndan 'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasına yalanlama

Sosyal Medya, E-Devlet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan 'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasına yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ercan Aydın: Keşke olsaydı.. 4 1 Yanıtla
    Bu Kim: tövbe tövbe :)) 1 0
  • Berat Yavuz: bncede saçma uygulama onun yerine nette satılık akraba dye hesap açılmalı :) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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