İlgezdi, özel hastanelerde ciro baskısının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti - Son Dakika
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İlgezdi, özel hastanelerde ciro baskısının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti

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İlgezdi, özel hastanelerde ciro baskısının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti
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CHP'li İlgezdi, özel hastanelerde hekimlere dayatılan ciro hedefleri ve tetkik kotalarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. İlgezdi, hekimlerin şahıs şirketi sözleşmeleriyle güvencesizliğe itildiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimsizliğe göz yumduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, " Sağlık Bakanlığı, hekimlerin feryadına ve meslek örgütlerinin raporlarına rağmen bu denetimsizliğe yıllardır göz yumuyor. Tıp bilimi ciro hedeflerine teslim edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasında, özel hastanelerde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik artan ciro baskısı ve tetkik kotası dayatmalarının, halk sağlığını ve hekimlik onurunu doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

İlgezdi, "Hastaneleri ticarethaneye çeviren sermaye düzeni, hekimlerimize her ay doldurulması zorunlu ciro hedefleri koymakta, gereksiz tetkik, tahlil ve ameliyat dayatmalarıyla hem yurttaşın sağlığıyla oynamakta hem de faturayı halkın ve SGK'nın sırtına yüklemektedir" açıklamasını yaptı.

Hekimlerin güvencesizliğe itildiğini belirten Gamze Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"Zorla şahıs şirketi kurdurularak taşeron konumuna sokulmaktadır. Kıdem tazminatı, yıllık izin ve emeklilik gibi en temel özlük hakları gasbedilirken, olası bir tıbbi uyuşmazlık veya malpraktis davasında hastane yönetimi aradan çekilmekte, tüm hukuki ve maddi faturayı hekime yıkmaktadır. Üstelik sözleşmelere konulan milyonlarca liralık tek taraflı cezai şartlar ve hukuksuz rekabet yasaklarıyla meslektaşlarımız kölelik şartlarına mahkum edilmektedir.

TTB verileri, hekimlerin nasıl bir sömürü kıskacına alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Özel hastane sermayesi, hekimlere dayattığı şahıs şirketi sözleşmelerine gizli ciro kotaları koymaktadır. Meslektaşlarımızın üçte ikisi hak ediş ve ciro süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini, ay sonunda haksız ve tek taraflı kesintilere maruz bırakıldığını belirtmektedir. Yönetimin belirlediği ciro hedeflerini tutturamayan hekimler ise doğrudan mobbing ve sözleşme feshi tehdidiyle yüz yüze bırakılmaktadır."

"BU ÇARPIK SİSTEMİN BEDELİ DOĞRUDAN YURTTAŞIMIZA ÖDETİLMEKTEDİR"

Hekimlere poliklinik sayısına göre, "şu kadar MR, bu kadar kan tahlili, şu kadar ameliyat çıkaracaksın" baskısı yapıldığını belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri tutturamayan hekimler ağır mobbinge uğramakta, işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çarpık sistemin bedeli doğrudan yurttaşımıza ödetilmektedir. Basit bir şikayetle hastaneye başvuran yurttaşlarımız, hastane kasasını doldurmak amacıyla endikasyonsuz tetkiklere ve fahiş fark ücretlerine mecbur bırakılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, hekimlerin feryadına ve meslek örgütlerinin raporlarına rağmen bu denetimsizliğe yıllardır göz yumuyor. Tıp bilimi ciro hedeflerine teslim edilemez. Hekimlerimizin mesleki bağımsızlığını yok eden taşeron şirket dayatmasına son verilmeli, özel hastanelerin hekimler üzerinden kurduğu ticari sömürü düzeni derhal denetim altına alınmalıdır. İnsan hayatı sermayenin kar hırsına terk edilemez."

Kaynak: ANKA
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