İliç\'te toprak altında kalan 9 işçiden 1\'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ender Kervancıoğlu:

Zahmet oluyor ya. İstanbula iki damla yağmur düşse nerdesin ekrem diye yaygara koparırlar. Ne bir eleştiri var ne bir istifa. Tren kazalarına, maden facialarına fatura çıktımı ki buna çıksın.

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