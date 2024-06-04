İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cenaze sayısı 5'e yükselirken toprak altındaki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

04.06.2024 14:44  Güncelleme: 15:05
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi milyonlarca ton toprağın altında kaldı. Olayda 9 işçi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. 4 Haziran'da ise 1 işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İliç'teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Maden faciasında toprak altında kalarak can veren işçilerin isimleri ise şu şekilde;

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

İliç'teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
İliç\'te toprak altında kalan 9 işçiden 1\'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan, Maden, İliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Şehmus Aydın: yazık günah değil mi bir kere bile gündeme gelmediler 12 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Zahmet oluyor ya. İstanbula iki damla yağmur düşse nerdesin ekrem diye yaygara koparırlar. Ne bir eleştiri var ne bir istifa. Tren kazalarına, maden facialarına fatura çıktımı ki buna çıksın. 8 1 Yanıtla
    Aa: Allah utandırmasın dediler o yüzden hiç utanmıyorlar 0 0
  • Fayton Faytoncu: Morinyo kadar gündeme gelmediler. Allahim sen büyüksün … 1 0 Yanıtla

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