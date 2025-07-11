İlk PKK\'lı grup silahlarını yaktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte bugün kritik bir eşik aşılıyor. İlk PKK'lı grup silah bırakırken alanda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve bir helikopterin alan üzerinde uçtuğu görüldü.

CASENE MAĞARASI'NDA SEMBOLİK TÖREN

Süleymaniye il sınırları içindeki Casene Mağarası'nda gerçekleştirilen temsili silah bırakma töreninde alanda bir ateş yakıldığı ve silahların ateşe verildiği öğrenildi. 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı teröristin yer aldığı, sembolik olarak gerçekleştirilen silah bırakma töreninden ilk görüntüler kamuoyuna aktarılacak.

DEM PARTİ GÖRÜNTÜLER İÇİN SAAT VERDİ

Öte yandan silah törenine ilişkin DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, '11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır' denildi.

GAZETECİLER ALINMADI

Silah bırakma olayını düzenleyen terör örgütü KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti. KCK, gazetecilerin Süleymaniye'ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

DEM PARTİ HEYETİ GELDİ

Son olarak, DEM Parti heyeti, Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nin silah bırakacağı alana geldi. Aralarında Ahmet Türk, Sırrı Sakık gibi isimlerin de yer aldığı heyetten ilk görüntüler geldi.