İmamoğlu, İBB davasında Vali Gül çağrılmadan yapılan yargılamayı gayrimeşru buldu

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın üçüncü duruşmasında, tanık Ferhat Sayın'ın beyanlarının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, "Vali'nin de olduğu bir toplantıdan söz ediliyor. Sayın Başkan, siz hala İstanbul Valisi'ni buraya çağırmayacak mısınız?" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün dinlenmesi yönündeki taleplerinin daha önce de kabul edilmediğini belirten İmamoğlu, "Vali'yi çağırmadan yapılan bu yargılama gayrimeşrudur. Vali'yi çağırmayıp işkembeden atan insanları dinleyeceksiniz, bu da yargılama olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Davanın 102'nci günü, tanıkların beyanlarının alınmasıyla tamamlandı.

Tanık Davut Akay'ın dinlenmesinin ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı, Akay'a müvekkiliyle ilgili bizzat tanıklık ettiği bir rüşvet olayı bulunup bulunmadığını sordu. Akay, "Ben Mehmet Murat Çalık'la tanışmam. Şahit olduğum para ve senet alışverişinin rüşvet olduğunu düşündüm" yanıtını verdi.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce ise Akay'ın daha önce verdiği iki ayrı ifadeyi hatırlatarak, senet ödemesine ilişkin bilgiyi neden altı ay sonra aktardığını sordu. Akay, "İşimle ilgili sorunlarım vardı. O sırada stresliydim, hatırlayamadım. Daha sonra hatırlayıp bilgi verdim" dedi.

AKTAŞ'IN 970 BİN DOLARLIK ÇANTA İDDİASINDA OTEL SAHİBİ DİNLENDİ

Davanın tanıklarından, itirafçı sanık Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet parasını teslim ettiğini ileri sürdüğü otelin sahibi Emre Eken'in beyanlarına geçildi. Eken, Aktaş'ın oteline iki kez geldiğini, ikinci ziyaretinde ise bir çanta bıraktığını anlattı.

Mahkeme Başkanının, "Çantanın içinde ne olduğunu sordun mu?" sorusuna Eken, "Sormadım" yanıtını verdi.

Keleş'in avukatı Nergiz İnce, otelde kamera kaydı bulunup bulunmadığını ve savcılığın görüntüleri alıp almadığını sordu. Eken, "Hayır, almadı" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin de Aktaş'ın çantada 970 bin dolar bulunduğunu söylediğini hatırlatarak Eken'e, "Siz otelci olarak içinde 970 bin dolar olan bir çanta gelse ne yapardınız?" diye sordu. Eken, "Öyle bir şeyi teslim almazdım" yanıtını verdi.

ÖZTÜRK: "PARAYI ÇEKTİK, OFİSE GETİRDİK"

Eken'in ardından tanık Erdal Akbay dinlendi. Akbay'ın beyanlarının tamamlanmasının ardından tanık Eyüp Öztürk'e söz verildi. Mahkeme Başkanı, Öztürk'e, Murat Kapki ile ilgili para taşıdığına ilişkin anlatımını hatırlattı. Öztürk, "Bana talimat verildi, parayı çektik, ofise getirdik, bu kadar. Başka bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Murat Kapki'nin, "Bir şahsa ya da şirkete para götürdün mü?" sorusunu yönelttiği Öztürk, "Hayır" yanıtını verdi.

SAYIN: "GÜLİBRAHİMOĞLU, HİSSELERİNİ HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Duruşma, tanık Ferhat Sayın'ın beyanlarıyla devam etti. Sayın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı bir toplantıda, Murat Gülibrahimoğlu'nun, "Benim hisselerim belediyenin hisseleridir" dediğini söyledi. Sayın, "Murat Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Gayrimenkul'un yüzde 20'sini hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi. O hisse Ekrem Bey'in değil. O toplantıda söylemesi garip oldu" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "VALİ'Yİ ÇAĞIRMADAN YAPILAN BU YARGILAMA GAYRİMEŞRUDUR"

Ferhat Sayın'ın beyanları üzerine söz alan tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı bir toplantının anlatıldığını hatırlatarak, "Vali'nin de olduğu bir toplantıdan söz ediliyor. Sayın Başkan, siz hala İstanbul Valisi'ni buraya çağırmayacak mısınız? Bütün konuşmaların onun olduğu toplantıda geçtiği söyleniyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün dinlenmesi yönündeki taleplerinin daha önce de kabul edilmediğini belirten İmamoğlu, "Vali'yi çağırmadan yapılan bu yargılama gayrimeşrudur. Vali'yi çağırmazsanız işkembeden atan insanları dinleyeceksiniz, bu da yargılama olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sözlerini "Cebeci konusundaki şaibeli sürecinizi kınıyorum" diyerek sürdürdü. Mahkeme Başkanı ise İmamoğlu'na "Böyle devam ederseniz salondan çıkarırım" dedi.

Tanık Sayın'a yöneltilen diğer soruların ardından duruşma sona erdi.