İMEAK DTO Antalya Şubesi\'nde Ahmet Çetin 287 oyla üçüncü kez başkan seçildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, 2026-2030 döneminde görev yapacak yönetimi belirlemek için oy kullanıldı.

Toplam 371 oyun kullanıldığı seçimde, Mavi Liste ile yarışan mevcut başkan Ahmet Çetin 287 oy aldı. Çetin, böylece üçüncü kez başkanlık görevine seçildi.

Çetin, "Dümende tecrübe, rotada güven" temasıyla girdikleri seçimi kazanmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rakiplerini tebrik eden Çetin, şöyle konuştu:

"Artık seçim geride kaldı. 'Sen-ben' yok, 'biz' varız diyerek yola devam edeceğiz. Üçüncü dönemimizi açık bir farkla kazandık. Bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim odamızda ayrışma yok, birlik var."

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, merkez ve şube seçim sürecinin Antalya'daki seçimle başarıyla tamamlandığını ifade etti.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Tamer Kıran da Çetin ve ekibini tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.