İngiltere Başbakanı Burnham, AB ile karşılıklı kazançlı anlaşmaya inanıyor - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham, AB ile karşılıklı kazançlı anlaşmaya inanıyor

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İngiltere Başbakanı Burnham, 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak zirve öncesi AB ile karşılıklı kazançlı anlaşmaya inandığını söyledi. Anlaşmanın tüketicilere daha düşük fiyat, işletmelere daha düşük maliyet ve ekonomiye daha fazla büyüme sağlayabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği (AB) ile her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını belirtti.

Burnham, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile AB arasında 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde yürütülen müzakerelere değinen Burnham, tarafların karşılıklı taleplerini masaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Burnham, "İngiltere ve Avrupa için her iki tarafın da kazanacağı iyi bir anlaşma yapılabileceğine inanıyorum." dedi.

Olası anlaşmanın, İngiliz halkının 2016'daki Brexit referandumunda oy verdiğini düşündüğü ayrılık modeline daha fazla benzeyebileceğini kaydeden Burnham, müzakerelerin son ana kadar sürebileceğine işaret etti.

Burnham, anlaşmanın İngiliz tüketiciler için daha düşük fiyatlar, işletmeler için daha düşük maliyetler ve ülke ekonomisi için daha fazla büyüme sağlayabileceğinin altını çizdi.

Anlaşmadan "elde edilebilecek gerçekten büyük kazanımlar olduğunu" vurgulayan Burnham, "Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlamak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek zirvede AB liderleriyle görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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