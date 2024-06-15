Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

"BÖLÜCÜ TERÖR BELASINA SON VERİNCEYE KADAR OPERASYONLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.