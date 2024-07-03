Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi

Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini duyurdu.

03.07.2024 22:39  Güncelleme: 22:55
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Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine düzenlediği hava harekatında 37 terör hedefini imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yuvalanan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi

"37 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Gara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu: 37 derler, 137 derler. Bunu yiyen bi kitle var. 6 35 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: Hay maşallah mehmetcigimize 36 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Boş mağaralar 5 29 Yanıtla
  • Ankara null: yalan hepp bizim ucaklar hurda hep ucmazki 4 28 Yanıtla
    yavuz d: heval bizim ucaklar derken?o ucaklar turkiyenin bizim yani 13 4 Erdogan Metin: Ucu sana dokundu anlaşılan:) 11 1
  • İbrahimm Bas: Suriye olayları kapatılsın diye yapılan güzel haberler 8 18 Yanıtla
  • Selin Acargul: palavraya gel, atış serbest 1 7 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: hikaye 1 4 Yanıtla

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