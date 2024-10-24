Irak ve Suriye\'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Kamil Şenel:

Bu 32 hedef şimdiye kadar neden vurulmadı da şehitler olunca vuruldu. İntikam mı aldık ölenlerin kanını yerde bırakmadık mı şimdi. İşiniz gücünüz gösteriş. Bu ülke terör bitsin isteseydi şimdiye kadar çoktan biterdi. Ama demekki terörden nemalanan çok kişi var ki sadece gösteriş yapıyoruz.