Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi - Son Dakika
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Irak ve Suriye\'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Harekatta 32 hedef imha edildi.

24.10.2024 00:01
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait 32 hedef imha edildi.

IRAK VE SURİYE'NIN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit düşerken, 22 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.

32 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir" denildi.

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Son Dakika Güncel Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Kamil Şenel:
    Bu 32 hedef şimdiye kadar neden vurulmadı da şehitler olunca vuruldu. İntikam mı aldık ölenlerin kanını yerde bırakmadık mı şimdi. İşiniz gücünüz gösteriş. Bu ülke terör bitsin isteseydi şimdiye kadar çoktan biterdi. Ama demekki terörden nemalanan çok kişi var ki sadece gösteriş yapıyoruz. 225 30 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    taş taş üstünde koymayın aslan Mehmetçik 97 16 Yanıtla
  • Eren Burak Sarıca:
    Ee terörist beytüşebap doğumlu oraya bomba yok mu? 72 37 Yanıtla
  • Abdullah Önder:
    gaz alma operasyonu... madem hedefleri biliyordunuz vurmak icin neyi beklediniz? 106 3 Yanıtla
  • Gökhan Biçer:
    Bir olay olduktan sonra genelde böyle haberler gelir. Beklemiyor değildik. 98 7 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Hep aynı masal… Sıkılmadınız mı ? 85 4 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Bugüne kadar niye vurulmadı 76 3 Yanıtla
  • hacıbayram korkmaz:
    Allahım tırnağınaza taş deydirmesin AMİN amin amin ecmain 62 10 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Liderleri Hedef alınmalıdır 43 2 Yanıtla
  • Sönmez Medya:
    noldu ya uyuyordum 8 16 Yanıtla
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