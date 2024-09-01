Irak ve Suriye\'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK ve MİT son dönemde terör örgütüne ağır darbeler indiren art arda operasyonlara imza atarken, bir sıcak gelişme de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaşandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine düzenlediği operasyonda 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist olmak üzere toplam 17 teröristi etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"ENSELERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"