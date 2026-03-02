İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi - Son Dakika
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

02.03.2026 11:28
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini ifade ederken İran Kızılayı, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiğini açıkladı.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi ve "Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı" dedi.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İran Kızılayı, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiğini açıkladı.

HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Yapılan açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Hastanelere çok sayıda yaralının sevk edildiği, durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

SAVAŞ TÜM BÖLGEYE YAYILABİLİR

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı.

İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

İran'ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol firması Aramco'nun Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Basra Körfezi'nde bulunan Ras Tanura, ülkenin başlıca petrol rafinerilerinden biri olarak görülürken, saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

KUVEYT'TE BİRKAÇ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtilirken uçakların nasıl düştüğüne dair detaylar henüz paylaşılmadı.

ÇİN, OPERASYONLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması uluslararası hukuk ihlalidir, tüm taraflar askeri operasyonları durdurmalı" çağrısında bulundu. Açıklamada savaşın yayılması tehlikesinden endişe duyulduğu belirtilirken, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine dair de Çin "uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız" ifadesi kullanıldı.

Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    Bizim dünya lideri ve avanesinden neden ses çıkmıyor ya en son kabede hacılar hu deri söylüyorlardı koro halinde e şimdi iranda hacılar yandık allah diyor kabedeki hacılar ile irandaki hacılar farklımıdır kafamda deli sorular ? 19 33 Yanıtla
    nomercy nomercy:
    nasıl bir ses istersiniz? elimizde size uygun cümleler var ama banlıyorlar… 19 8
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    vazgeçtim sessiz kalın şimdi bide size sarar turpun büyüğü akıllı ol aptal olma falan diye mektup yazar bide sizle uğraşmayalım 0 0
  • Emre Acar Emre Acar:
    Korkunç boyutmuş Filistin’de 50 bin kişi öldü sivil halk olarak kimse savaş taraf bile olmadı 14 0 Yanıtla
  • Elif Nur Öztürk Elif Nur Öztürk:
    Haksızlık karşısında susan herkesin yaşayacağı son... Merhameti olmayana merhamet olmaz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:58
