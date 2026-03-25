İran: ABD\'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez

25.03.2026 17:09
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, müzakere sürecine ilişkin İran'dan açıklama geldi. ABD'nin 15 maddelik teklifini değerlendiren ve aşırı bulan Tahran'ın ilk şartı saldırı ve suikastların sona ermesi. İran ayrıca, savaşın tekrar etmesinin önlenmesi için somut garanti ve tazminat talep ediyor.

ABD-İsrail ve İran savaşının 26. gününde müzakere süreci gündeme gelirken, İran'dan ABD'nin 15 maddelik teklifine ilişkin "aşırı bulduk" yanıtı geldi.

İran Press TV'nin aktardığına göre; Tahran barış teklifini değerlendirdi ve aşırı buldu. İran için savaşın bitmesinin ilk şartının saldırı ve suikastların sona ermesi olduğu belirtildi. 

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İran ayrıca, savaşın tekrar etmesinin önlenmesi için somut garanti ve tazminat talep ediyor. Savaşın yalnızca şartlar yerine getirildiğinde sona ereceğinin vurgulandığı haberde, İran'ın "Savunmaya devam edeceğiz, savaşın sonuna Trump karar veremez" açıklaması yer aldı.

İran'ın savaşın sona ermesi için öne sürdüğü 5 şart şöyle sıralandı:

  1. Düşman tarafından "saldırı ve suikastlar" tamamen durdurulmalı,
  2. İran'a tekrar savaş dayatılmayacağına dair somut garantiler verilmeli,
  3. Garantili ve açıkça tanımlanmış savaş tazminatları verilmeli,
  4. Bölgedeki tüm direniş grupları da dahil olmak üzere, tüm cephelerde savaş sona ermeli,
  5. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemen otoritesinin uluslararası tanınmalı ve konuda garantiler verilmeli.

ABD'nin söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında ise şu başlıklar yer alıyor:

  1. Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması
  2. İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması
  3. İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi
  4. İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması
  5. Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi
  6. Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
  7. UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi
  8. İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi
  9. Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi
  10. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması
  11. Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi
  12. Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
  13. İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması
  14. Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi
  15. Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi
Savaşın 26. gününde Kuveyt Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi.

"İRANLI YETKİLİLER MEVCUT ŞARTLARDA ATEŞKESİ MEŞRU GÖRMÜYOR"

Öte yandan; İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan bazı İranlı yetkililer, ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberde, "İranlı yetkililer mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ABD’nin ateşkes ilanı ve İran ile müzakere süreci başlatmak için çaba gösterdiğini ancak mevcut şartlarda ateşkes ve müzakerelerin uygun olmadığını vurguladı.

Ayrıca, İran yönetiminin ateşkes teklifini kabul etmediği, Tahran'ın sunduğu şartların kabul edilmesi durumunda ise ateşkes değil, yalnızca savaşın sona ermesini kabul edeceği kaydedildi. 

İran'ın yerli imkanlarla ürettiği tank ve füzeler, başkent Tahran'da sergilendi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    İran adamsın kardeşim 35 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    trap karar veremez elbet netenyahu da yargilanmalı 29 0 Yanıtla
  • 7912145 7912145:
    vallahi İran Ortadoğu'nun en cesaretli ve en güçlü devletidir 24 2 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz Mehmet yılmaz:
    helal İran bastır 20 1 Yanıtla
  • Abdurrahmanali Copur Abdurrahmanali Copur:
    tutup 5 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
