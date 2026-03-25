İran: ABD\'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez

ABD-İsrail ve İran savaşının 26. gününde müzakere süreci gündeme gelirken, İran'dan ABD'nin 15 maddelik teklifine ilişkin "aşırı bulduk" yanıtı geldi.
İran Press TV'nin aktardığına göre; Tahran barış teklifini değerlendirdi ve aşırı buldu. İran için savaşın bitmesinin ilk şartının saldırı ve suikastların sona ermesi olduğu belirtildi.
İran ayrıca, savaşın tekrar etmesinin önlenmesi için somut garanti ve tazminat talep ediyor. Savaşın yalnızca şartlar yerine getirildiğinde sona ereceğinin vurgulandığı haberde, İran'ın "Savunmaya devam edeceğiz, savaşın sonuna Trump karar veremez" açıklaması yer aldı.
İran'ın savaşın sona ermesi için öne sürdüğü 5 şart şöyle sıralandı:
ABD'nin söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında ise şu başlıklar yer alıyor:
Öte yandan; İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan bazı İranlı yetkililer, ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberde, "İranlı yetkililer mevcut şartlarda ateşkes ve müzakereleri meşru görmüyor" ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, ABD’nin ateşkes ilanı ve İran ile müzakere süreci başlatmak için çaba gösterdiğini ancak mevcut şartlarda ateşkes ve müzakerelerin uygun olmadığını vurguladı.
Ayrıca, İran yönetiminin ateşkes teklifini kabul etmediği, Tahran'ın sunduğu şartların kabul edilmesi durumunda ise ateşkes değil, yalnızca savaşın sona ermesini kabul edeceği kaydedildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
