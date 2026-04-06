İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran\'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
06.04.2026 12:49
İran\'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ve İran’a ateşkes teklifi iletildi. Tarafların teklifi kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması öngörülüyordu. Ancak İran teklifi reddetti. Tahran yönetimi ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı için tehditler savuran Donald Trump, anlaşma yapmak ve kritik hattı açmak için İran'a verdiği süreyi uzattı. Washington yönetiminin 8 Nisan'a kadar süre tanıdığı Tahran, Boğaz'ı açmamakta ısrarcı. Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken ABD ve İran'a 2 aşamalı anlaşma teklifi sunuldu.

İRAN'DAN TEKLİFE RET: GARANTİ İSTİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep ettiklerini belirterek "Geçici ateşkes teklifini reddediyoruz. Suçun devamı anlamına gelecektir" diyerek ABD'nin teklifini reddettiklerini açıkladı. 

HAZIRLANAN PLANININ DETAYLARI

Hazırlanan plana göre; süreç iki aşamada ilerleyecekti. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyordu. Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyordu. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyordu.

GECE BOYUNCA KONUŞTULAR

Öte yandan Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarını sürdürdü.

GÖZLER YİNE TRUMP'IN TEHDİTLERİNDE

İran'ın teklifi reddetmesiyle birlikte gözler yine ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmıştı. Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Son Dakika Güncel İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Ankara21 Ankara21:
    Haklı geçen sene böyle ateşkes yapılmıştı. 47 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    demekki iran kendini gelistirmis savas stratejisinde 28 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    İtrailin arkasına takılan ABD şimdi bu işten nasıl sıyrılabilirimin peşinde 15 1 Yanıtla
SON DAKİKA: İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var - Son Dakika
