İran'dan "Ateş etmeye hazırız" diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz
İran'dan "Ateş etmeye hazırız" diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

02.01.2026 16:23
İran'ın para birimi riyaldeki değer kaybının neden olduğu protestolar uluslararası boyuta taşındı. ABD'nin protestoculara destek çıkarak "Ateş etmeye hazırız" açıklamasına İran'dan çok sert yanıt geldi. İran, "Olası provokasyonlarda ABD üsleri meşru hedeftir" restini çekti.

İran'da artan hayat pahalılığına karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar altıncı gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın protestocuları öldürmesi durumunda ülkesinin müdahale edeceğini söyledi. Trump'ın bu sözlerine İran'dan rest geldi.

GÜNLERDİR OLAYLAR SÜRÜYOR

İran'da 28 Aralık'tan bu yana sokaklara çıkan halk, riyalin sert değer kaybına tepki gösteriyor. Başkent Tahran'da geniş çaplı protestolar yaşanırken, ekonomik krizin derinleşmesi ve Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin'in istifa ettiği iddiaları, ülkedeki belirsizliği artırıyor.

İŞ YERLERİ KEPENK İNDİRDİ

Başkentte yüzlerce iş yeri kepenk kapattı. Kent merkezinde toplanan göstericiler, riyaldeki hızlı değer kaybına tepki gösterirken bazı gruplar, hükümet ve rejim karşıtı sloganlar attı. Protestocular, fiyat istikrarının sağlanması ve alım gücünü eriten kur krizine karşı acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

CAN KAYIPLARI VAR

İran merkezli yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın güneybatısındaki Lordegan kentinde çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ajans ayrıca, İran'ın batısındaki Azna kentinde 3, Kouhdasht kentinde de 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengaw ise Marvdasht kentinde Khodadad Shirvani isimli bir gencin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Hengaw ayrıca Lordegan'da hayatını kaybedenlerin Ahmed Celil ile Seccad Velamaneş isimli protestocular olduğunu açıkladı. İnsan hakları örgütü, protesto eylemleri sırasında farklı kentlerde güvenlik güçlerinin aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

GÖSTERİCİLER DİNİ YÖNETİMİ HEDEF ALIYOR

Devlet medyasına göre, taşlı saldırılar sonucunda 13 polis ve Besic üyesi (milis-polis) yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında araçların ateşe verildiği, göstericilerin ülkenin dini yönetimini hedef alan sloganlar attığı görülüyor.

Ülke genelinde 'soğuk hava nedeniyle' okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında tatil ilan edildi.

TRUMP: HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN MÜDAHALESİ TÜM BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Trump'ın sözlerine İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Larijani, protestoların niteliğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Protesto eden girişimcilerin konumunun, provokatif unsurlardan ayrı olduğunu biliyoruz ve Trump, bu iç meseleye Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD çıkarlarını yok etmekle eşdeğer olduğunu bilmelidir."

TRUMP'A REST: ÜSLERİNİ VURURUZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Ateş etmeye hazırız" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a rest çekti. Kalibaf, İran hükümetinin protestoculara saldırması halinde müdahale edeceğini belirten Trump'a yönelik "Üslerinizi vururuz" tehdidinde bulundu.

Kalibaf, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trump, bu resmi itirafla birlikte, bölgedeki tüm Amerikan merkezlerinin ve güçlerinin, olası her türlü maceracılığa karşı koymak için bizim açımızdan meşru hedefler olarak görüleceğini bilmelidir."

