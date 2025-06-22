İran\'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv\'de büyük patlamalar yaşandı

Kızıl Davut Yıldızı 10 ihbar aldıklarını ve Hayfa'da ağır hasar meydana geldiğini açıkladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı. Füzeler Hayfa dışında Shephelah ve Tel Aviv çevresindeki Dan Gush'ta da hasara yol açtı.

Öte yandan İran'dan ABD saldırısına misilleme de gecikmedi. Hayfa ve Tel Aviv dahil birçok şehri füzelerle vuran İran ordusunun saldırıları sonrası çok sayıda bölgede büyük patlamalar yaşandı. İran saldırıları sonrası İsrail genelinde siren sesleri de duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump saldırı düzenlenen tesislerin tamamının imha edildiğini iddia ederken konuyla ilgili İran tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İsrail- İran savaşının 10. gününde dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Savaşa dahil olan ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini Tomahawk füzeleriyle vurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.