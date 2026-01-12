İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran'da 16 gündür süren protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehdidi içeren açıklamalarına atıf yaparak, bu mesajların ardından protestoların "müdahaleye bahane oluşturacak şekilde kanlı bir hal aldığını" öne sürdü.
Arakçi, ABD'nin müdahale tehditlerine ilişkin "diyaloğa da hazırız, savaşa da" mesajı verdi. İran yönetimi, olası bir dış müdahale halinde bölgede misilleme yapabileceğini de vurguluyor.
Ülkede uygulanan internet ve iletişim kısıtlamaları da gündemdeki yerini korurken, Arakçi internet servisinin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde yeniden sağlanacağını ifade etti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda çok güçlü seçenekleri değerlendirdiğini ve İslam Cumhuriyeti'nin "kırmızı çizgisini" aşmaya başlamasıyla birlikte bir karar vereceğini söyledi. Trump Pazar günü gazetecilere, "Görünüşe göre [kırmızı çizgimi] aşmaya başlıyorlar ve öldürülmemesi gereken bazı kişilerin öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunlar şiddet yanlısı, eğer onlara lider diyorsanız, lider olup olmadıklarını veya sadece şiddet yoluyla mı yönettiklerini bilmiyorum, ama bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bir karar vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
