İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın siber suçlamalarını asılsız ve taraflı reddetti - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın siber suçlamalarını asılsız ve taraflı reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın kendi topraklarındaki siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasını 'asılsız ve taraflı' diyerek tamamen reddetti. Açıklamada suçlamalar 'sorumsuz ve gülünç' bulundu, Fransa'nın dikkati başka yöne çekmeye çalıştığı ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa hükümetinin kendi topraklarındaki siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasına tepki göstererek, söz konusu suçlamaların "asılsız ve taraflı" olduğunu ve bunları tamamen reddettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın İran'a yönelik suçlamalarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa hükümetinin İran'ın Fransa'daki sözde siber faaliyetlere katılımıyla ilgili asılsız ve taraflı suçlamalarını tamamen reddeder ve İran'a karşı suçlamalarda bulunma politikasını şiddetle kınar." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın suçlamasının "İran'ın imajını zedelemek ve diğer ülkelerle ilişkilerini bozmak için çok sorumsuz ve gülünç bir önlem" şeklinde nitelendirildiği açıklamada bunun uluslararası hukukun "en büyük ihlalcileri olan" ABD ve İsrail'i memnun ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın "buzdolaplarının sıcaklığını bile kontrol edemeyen sistemler" dahil kendi "sorunlarını çözemediği" belirtilerek hükümetin, İran'a yönelik iddialarla "suçu yabancı faktörlere atarak dikkati başka tarafa yönlendirmeye" çalıştığı ileri sürüldü.

Fransız yetkililere seslenilen açıklamada, Fransa'nın "diğer ülkelere müdahale etmek için büyük bütçeler harcamak yerine, kaynaklarını kendi halklarının geçim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya harcamaları" tavsiyesinde bulunuldu.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Belçika'daki olaylara ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü, bu olayların İran'a veya başka bir aktöre atfedilmesini ya da Fransa'daki saldırılarla bağlantı kurulmasını sağlayacak kanıt bulunmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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