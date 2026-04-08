İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

08.04.2026 17:40
Ateşkesi ilk günden ihlal eden İsrail, Lübnan’a son dönemin en büyük hava saldırısını düzenlerken, İran’dan dikkat çeken bir karşı hamle geldi. Tahran yönetimi, İsrail’in ateşkesi bozmasını gerekçe göstererek stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu.

İsrail, ateşkesi ilk gününde ihlal ederek Lübnan’a son dönemin en kapsamlı hava operasyonunu düzenledi. Saldırılar ülkede büyük yıkıma yol açarken, diplomatik çözüm umutları yerini yeniden şiddetli çatışmalara bıraktı.

İSRAİL’DEN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında birçok nokta hedef alınırken, ülkede ciddi hasar meydana geldi. Ateşkesin kısa sürede bozulması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İRAN’DAN SERT KARŞILIK SİNYALİ

İsrail’in saldırılarının ardından İran cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Fars News’in haberine göre Tahran yönetimi, İsrail’e askeri karşılık vermek üzere hazırlıklara başladı ve ordu birimlerini en üst düzey alarm seviyesine geçirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran, savaşın başından bu yana en güçlü kozlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’nı devreye soktu. Tahran yönetimi, İsrail’in ateşkes ihlalini gerekçe göstererek petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu.

TRUMP DA ATEŞE BENZİN DÖKTÜ 

Tüm gözler bölgede yeniden patlak veren çatışmalara çevrilmişken ABD Başkanı Trump "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek" diyerek ateşe benzin döktü. 

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Harikasın iran tam isabet 121 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    oe israil 93 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    helal olsun iran 75 1 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Aceba Türkiye iran kadar dayanabilirmiydi Envanterde inşallah reklamı yapılan silahlar yeteri kadar vardır.Algı olması ihtimali çok yüksek Allah yardımcımız olsun…. 22 6 Yanıtla
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    mazot 100 tl olur fırsat bu fırsat kaçırma ülkem 13 7 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi
Aralarında Bozbey’in kardeşi de var: Bursa’da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı Aralarında Bozbey'in kardeşi de var: Bursa'da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı
Türk futboluna damga vuran adam: Mircea Lucescu kimdir Türk futboluna damga vuran adam: Mircea Lucescu kimdir?
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan çocuk, o anları anlattı Donnarumma'nın penaltı notlarını çalan çocuk, o anları anlattı
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
17:04
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
16:52
İran: Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i cezalandıracağız
İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
