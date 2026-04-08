İran, İsrail\'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı\'ndan geçişini durdurdu

İsrail, ateşkesi ilk gününde ihlal ederek Lübnan’a son dönemin en kapsamlı hava operasyonunu düzenledi. Saldırılar ülkede büyük yıkıma yol açarken, diplomatik çözüm umutları yerini yeniden şiddetli çatışmalara bıraktı.

İSRAİL’DEN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında birçok nokta hedef alınırken, ülkede ciddi hasar meydana geldi. Ateşkesin kısa sürede bozulması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İRAN’DAN SERT KARŞILIK SİNYALİ

İsrail’in saldırılarının ardından İran cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Fars News’in haberine göre Tahran yönetimi, İsrail’e askeri karşılık vermek üzere hazırlıklara başladı ve ordu birimlerini en üst düzey alarm seviyesine geçirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran, savaşın başından bu yana en güçlü kozlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’nı devreye soktu. Tahran yönetimi, İsrail’in ateşkes ihlalini gerekçe göstererek petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu.

TRUMP DA ATEŞE BENZİN DÖKTÜ

Tüm gözler bölgede yeniden patlak veren çatışmalara çevrilmişken ABD Başkanı Trump "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek" diyerek ateşe benzin döktü.

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.