İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad\'a gidecek

ABD-İsrail-İran savaşının 41. gününde ateşkesin kırılganlığı sürerken, İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış görüşmeleri için müzakere heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu.
İranlı yetkili, ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlandıklarını ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye yöneldiğini ifade etti.
Açıklamada, ABD’ye de çağrıda bulunularak İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?