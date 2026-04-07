Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

07.04.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Trump’ın sert tehditlerine İran’dan karşılık geldi; taraflar restleşmeyi sürdürürken Tahran yönetimi Washington ile diplomatik yolları kapattı.

39 gündür devam eden İran savaşındaki gelişmeler dünya genelinde yakından izlenirken, Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. Karşılıklı füze saldırıları ve sert açıklamalar dikkat çekiyor.

TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI 

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek” sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları ise bu tehdide, “ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır” ifadeleriyle karşılık verdi. Karşılıklı restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu. 

DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNE SALDIRI

Öte yandan; ABD ve İsrail'in, İran'ın Zencan kenti yakınlarındaki demiryolu köprülerinden birine saldırı düzenlediği bildirildi. İran devlet televizyonunun Zencan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, "Tahran'dan 335 kilometre uzaklıkta, Zencan ile Miyane arasında bulunan Aminabad'daki demiryolu köprüsüne saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verildi. Saldırı sonrasında demiryolu hattında hasar oluştu.

ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını da hedef aldığı belirtildi. 

İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demiryolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 7912145 7912145:
    helal olsun size İran. harbi delikanlı devlet çıktın 108 5 Yanıtla
  • nergiz9621 nergiz9621:
    Allah İran’ı muzaffer eylesin dualarımız sizinle 85 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    amin 13 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı Salih Karadayı:
    Allah'ım sen İran'a güç kuvvet ver 8 0 Yanıtla
  • murat çelik murat çelik:
    Film başlıyor ?? 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.