İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti - Son Dakika
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İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti

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Kayseri'de yaşanan taciz skandalı ve ardından Suriye'de yaşanan olaylar bir çok şehirde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepki gösterilerine neden olurken, son olay ise İstanbul'da yaşandı. Elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit eden bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam" ifadelerini kullandı. O anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

02.07.2024 13:47
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Önceki gün Kayseri'de Suriyeli bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi ve dün Suriye'de yaşanan skandal gelişmeler Türkiye'nin dört bir yanında yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepkiyi körükledi.

GERİLİM İSTANBUL'A DA SIÇRADI

Antalya, Gaziantep dahil birçok ilde ardı ardına gerçekleşen gösterilerde Suriyelilerin sahip olduğu çok sayıda iş yeri ve araç ateşe verilirken, son olay ise İstanbul'da bir restoranda yaşandı.

"BENİM ÜLKEM LAN BURASI, DELİKANLINIZ GELSİN"

Arap müşterilerinin yemek yedikleri bir masaya elindeki bıçakla yaklaşıp tehditler savuran bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam" ifadelerini kullandı. Gerilimin yükseldiği o anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti

İstanbul, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ferhat eser: vatanına sahip çıkanlara helal olsun 125 55 Yanıtla
    Feyyaz Öğretmiş Official: Dayım California nın koyu ülkücülerinden :) 33 3 ferhat eser: feyyaz ben ülkücü değilim ama çok değerli ülkücüler tanıdım dost oldum onlarla olan dostlukların ebedidir 14 5 Ali Arslan: Cidden durum vahim, tekrar ediyorum, bu millet dünyanın en sabırlı milletidir fakat bir ayağa kalkarsa dahada hiçbir güç hiçbir kimse oturtamaz,ne bu ısrar neden göndermiyorsunuz,halka sorun referandum yapalim 1 0 mürsel sarıteke: Ali bey para geliyor Avrupa'dan gondermezler 0 0
  • Kubilay Gençtürk: o kadar da değil sarhoş 45 52 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Arap turistler çıkan olaylardan sonra güvenlik gerekçesiyle rezervasyonlarını iptal etmeye başlamışlar hadi bakalım İngilizler doldursun boşlukları ..istihbarat servislerinin zoruyla bu milleti dün kardeşlerine düşman edecekler sonrada purosunu yakıp zevkle izleyecekler.uyanık olun tahriklere kapılmayın.. 18 29 Yanıtla
    Resul null: kardeş sen olayı anlamışsın bizim yabancı turiste Arap turiste birşey dediğimiz yok.yiyip içsinler ülkeye para bırakıp misafirlik bitince gitsinler.bizim sorunumuz mülteciler 15 yıllık misafirlik olmaz.ulkemi sevdiğim içinde ırkçı olunmaz 24 3 mürsel sarıteke: kardeş evinde asalak olunmaz kardeş evinde sapıklık olmaz, nasıl kardeşlik bu,ne kardeşi bu 0 0
  • Uğur Demir: Ülkenin DNA sini bozdular, biran önce gerekeni yapıp göndermek gerek misafirleri... 34 7 Yanıtla
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