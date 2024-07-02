Önceki gün Kayseri'de Suriyeli bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi ve dün Suriye'de yaşanan skandal gelişmeler Türkiye'nin dört bir yanında yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepkiyi körükledi.
Antalya, Gaziantep dahil birçok ilde ardı ardına gerçekleşen gösterilerde Suriyelilerin sahip olduğu çok sayıda iş yeri ve araç ateşe verilirken, son olay ise İstanbul'da bir restoranda yaşandı.
Arap müşterilerinin yemek yedikleri bir masaya elindeki bıçakla yaklaşıp tehditler savuran bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam" ifadelerini kullandı. Gerilimin yükseldiği o anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti - Son Dakika
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