Erzincan'da maden faciasından önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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Erzincan'da maden faciasından önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması faciasından birkaç saat önce işçiler tarafından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, maden sahasındaki toprakta çatlaklar oluştuğu ve bir makinenin kuma batarak yana doğru yattığı görüldü. Faciadan önce bazı taşeron firmalar işçilerini alandan çekerken, Anagold şirketinin yetersiz kaldığı ve çalışanların tamamını sahadan çekmediği iddia edildi.

16.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, faciadan yalnızca birkaç saat önce işçiler tarafından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Karelerde maden sahasındaki toprakta çatlaklar oluştuğu ve bir makinenin kuma batarak yana doğru yattığı fark edildi.

İşçiler hepsini görüntülemiş! Altın madenindeki faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

TOPRAK NUMUNELERİ LABORATUVARA GÖTÜRÜLÜYOR

Altın madenindeki kayıp 9 işçiyi arayan ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor. Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

İşçiler hepsini görüntülemiş! Altın madenindeki faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

FACİADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat günü saat 14.28 sıralarında siyanürlü toprak kaymasının hemen öncesinde işçilerin çektiği ve topraktaki çatlakların göründüğü fotoğraflar ortaya çıktı.

İşçiler hepsini görüntülemiş! Altın madenindeki faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Fotoğraflarda siyanürden arındırılmış liç adı verilen toprakların istiflendiği alanda çatlaklar olduğu ve bir makinenin de çatlaklara saplanarak yana doğru eğildiği görüldü.

İşçiler hepsini görüntülemiş! Altın madenindeki faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"BAZI TAŞERON FİRMALAR TEHLİKEYİ GÖRÜP İŞÇİLERİNİ ALANDAN ÇEKTİ"

Medyascope'un ulaştığı fotoğraflarla ilgili konuşan işçilerden biri "Bazı taşeron firmalar tehlikeyi görerek o bölgedeki işçilerini alandan çekti. Ancak Anagold bu konuda yetersiz kaldı, ihmali var, çalışanların hepsini sahadan çekmedi. Kimse bize 'burayı, her yeri boşaltın' demedi. Allah bizi muhafaza etti" dedi.

Erzincan\'da maden faciasından önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da maden faciasından önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

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