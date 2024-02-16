Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, faciadan yalnızca birkaç saat önce işçiler tarafından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Karelerde maden sahasındaki toprakta çatlaklar oluştuğu ve bir makinenin kuma batarak yana doğru yattığı fark edildi.
Altın madenindeki kayıp 9 işçiyi arayan ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor. Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.
Öte yandan Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat günü saat 14.28 sıralarında siyanürlü toprak kaymasının hemen öncesinde işçilerin çektiği ve topraktaki çatlakların göründüğü fotoğraflar ortaya çıktı.
Fotoğraflarda siyanürden arındırılmış liç adı verilen toprakların istiflendiği alanda çatlaklar olduğu ve bir makinenin de çatlaklara saplanarak yana doğru eğildiği görüldü.
Medyascope'un ulaştığı fotoğraflarla ilgili konuşan işçilerden biri "Bazı taşeron firmalar tehlikeyi görerek o bölgedeki işçilerini alandan çekti. Ancak Anagold bu konuda yetersiz kaldı, ihmali var, çalışanların hepsini sahadan çekmedi. Kimse bize 'burayı, her yeri boşaltın' demedi. Allah bizi muhafaza etti" dedi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da maden faciasından önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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