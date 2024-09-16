İşçilerden Adalet İsyanı

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(ANKARA) - Gaziantep ve Soma'da haklarını almak için günlerdir direnen Akcanlar Tekstil ve Fernas Madencilik işçileri, bugün Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. İşçiler adına konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticisi Ferhat Akılma, "Üvey evlat muamelesi gören işçiler ve aileleri, bu adaletsiz düzene karşı mücadele vermektedir. Adalet görevini yapmadıysa biz adaletin yanına geldik, 'Lütfen görevini yapsın' demeye" dedi. Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise "Devletin korumaktan sorumlu olduğu bütün yasaları çiğneyen patronları koruyan yetkililer, 31 gündür Akcanlar işçilerinin her eyleminin önüne barikat kuruyor" diye konuştu.

Gaziantep'te 30 gündür fabrika önünde direnişte olan Akcanlar Tekstil işçileri ve Soma'da Fernas Madencilik'te çalışırken işten çıkarıldıkları için 20 gündür eylemde olan işçiler, seslerini duyurmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Birleşik Dokuma Tekstil İşçiler Sendikası (Birtek-Sen) ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlenen işçilere EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da destek verdi. İşçiler, baretlerini yere vurarak "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganlarıyla bakanlık önünde protestolarını gerçekleştirdi.

Akcanlar Tekstil işçisi Ali Sarçın, iş yerindeki koşullar ve işten çıkarılma sebeplerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

" Ankara'ya geldik ki bir yetkili çıkar da ' Neden haklarını sömüyorsunuz' der, belki haklarımızı savunur diye buradayız. Yedili sisteme 'hayır' dediğimiz için yalan kodlarla işten çıkardılar. Mantıklı bir açıklama beklerken, 'İşine gelen çalışsın, işine gelmeyene kapı' deyip yaka paça bizi attılar. Bizlerden vergi adı altında çok yüksek bir para kesiliyor. Maaşlarımız açlık sınırının altına düşüyor. İsteseler 3 ayda bir kestiği vergilere karşılık bir yardım sağlayabilirler. Tazminat da ödenmedi bizlere."

Fernas Maden Şirketi'nde çalışan işçi İlyas Bedir de sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 7 arkadaşlarının işe geri alınması ve madendeki koşulların Soma havzasındaki diğer madenlere benzer şekilde düzenlenmesi için bakanlık önünde eylemde olduklarını belirtti.

"Yasayı çıkaran vekiller, yasaya uymayan yine vekiller"

Bakanlık önünde açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticisi Ferhat Akılma, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 22 gündür Soma'dan Çalışma Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Meclis'e, Ankara'ya sesleniyoruz, Soma'dan sesimizi duyamadılar. Biz de 'Soma'dan sesimizi duyamadıysanız yanınıza gelelim' dedik. Fernas'ta üvey evlat muamelesi gören işçiler ve aileleri bu adaletsiz düzene karşı mücadele vermektedir. Adalet görevini yapmadıysa biz adaletin yanına geldik, 'Lütfen görevini yapsın' demeye. Çalışma Bakanlığı, işçilerin kişisel bilgilerini Fernas Müdürü Serkan Güncü'ye servis etti. Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunsak da herhangi bir açıklama olmadı.

Bizim sesimizi duymayan milletvekilleri, bakanlıkların önüne kadar geldik. Kötü çalışma koşullarını söyledik. Gelin bizi görün. Madenciler öldükten sonra mı sesini duyacaksınız! Kimi koruyorlar, Ferhat Nasırlıoğlu'nu mu, AKP milletvekilini mi? İşçi dostu olarak görünen Ferhat Nasırlıoğlu bu konuyu bir an önce çözsün. Kanun ve adalet sadece biz çalışan işçilere geçerli. Yasayı çıkaran vekiller, yasaya uymayan yine vekiller."

"Anayasayı çiğneyen patronlarla işbirliği yapıp sendikaları cezalandırıyorlar"

Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, iktidarın korumaktan sorumlu olduğu yasaları çiğneyerek patronları koruduğunu belirterek, Gaziantep'te 31 gündür devam eden Akcanlar Tekstil çalışanlarının eylemlerine ilişkin şunları ifade etti:

"Arkamızda duran Çalışma Bakanlığı ve bürokratlar görevlerini yapmadıkları için buradayız. Bakanlığın sorumluluğunda olan çalışma yaşamındaki haklar, hak ihlalleri, yasalar denetlenmediği için buradayız. Olduğumuz yerden fabrikalarımızın, madenlerimizin, iş yerlerimizin önünden sesimizi duyuramadığımız için buradayız. Çalışma Bakanlığı görevini yapmadığı için bu ülkede her gün işçiler ölüyor.

Akcanlar Tekstil işçileri 31 gündür Antep'de direniyorlar. Yedili sistem denen işçilerin hafta sonu tatilini gasp eden dayatmasına itiraz ettikleri için toplu halde işten atıldılar. İşçiler 4. aydan itibaren vergi dilimine girip bu ülkenin zenginleri kadar vergi ödüyorlar. Bu vergi kesintilerinden dolayı ücretleri açlık sınırının dahi altına düşüyor ve ücretlerine iyileştirme istedikleri için işten atıldılar. Patrona ait olan otellerden gelen artık yemekleri yemeye zorlandıkları için itiraz ettiler. Devletin korumaktan sorumlu olduğu bütün yasaları çiğneyen patronları koruyan yetkililer, 31 gündür Akcanlar işçilerinin her eyleminin önüne barikat kuruyor.

Bu ülkede hiçbir zaman devlet, iktidar, kolluk işçilerden yana olmadı. Onların önceliği her zaman sömürücü sermaye sınıfının çıkarlarını savunmak oldu ama hiçbir zaman AKP'nin tek adam iktidarı döneminde olduğu gibi bu ülkenin kolluk kuvvetleri bu kadar düşmanca saldırmadı. Bir düşmanlık hukukuyla yönetiliyor bu ülke. Sendikalı örgütlenme hakkının kullanılması ve güvence altına alınmasından sorumlu olmasına rağmen bütün bu hakları anayasayı çiğneyen patronlarla işbirliği yapıp sendikaları cezalandırıyorlar."

"Sadece patronlara ve çıkarlarına açıksa Meclis, batsın bu Meclis"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da iktidarın sermayenin yanında olduğunu belirterek işçilere şöyle destek verdi:

"AKP iktidarı sadece patronların ve sermayenin yanında olan değil, artık bizzat sermaye terörünün kendisi olan bir iktidar haline geldi. Buna bakanlık ve hukuk kılıfı giydirmeye çalışanlara işçilerle beraber sesleniyoruz: Patronların iktidarının işçilere vadettiği şey; açlık, sefalet, ölüm, iş cinayeti, örgütlenme hakkının gasbı, sendika düşmanlığı. Bakanlıkla işçiler arasındaki mesafe bu. Bugün Meclis'e giderek seslerini duyurmak isteyen işçilere daha şimdiden 'Hayır, gidemezsiniz çünkü yasak' diyorlar. Eğer işçilere kapalı, sadece patronlara ve çıkarlarına açıksa Meclis, batsın bu Meclis."