İslahiye'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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İslahiye'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı

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İslahiye\'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı
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???????Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan caminin yerine yaptırılan 6 Şubat Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

??????? Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan caminin yerine yaptırılan 6 Şubat Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akınyolu Mahallesi'nde, depremlerde yıkılan caminin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, cami derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla yeni cami inşa edildi.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Mustafa Demir, Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, siyasi parti temsilcileri, hayırseverler, mahalle sakinleri ve cami cemaati katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in yaptığı duanın ardından cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İslahiye'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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