İslahiye\'de operasyonda 547 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

İslahiye'de operasyonda 547 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yeri ve ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 547 paket gümrük kaçağı sigara ile nargile tütünü, kömürü ve makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; malzemelere el konuldu ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Evdet Paşa Mahallesi'nde hemzemin geçit yakınında bulunan J.K. (52) ve Ş.K'nin (17) iş yeri ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda, farklı markalara ait 547 paket gümrük kaçağı sigara, 16 paket nargile kömürü, 45 paket nargile tütünü, 54 paket boş makaron, 37 paket doldurulmuş makaron ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA
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