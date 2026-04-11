ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

11.04.2026 17:36
İki haftalık geçici ateşkes ilanının ardından ABD ve İran Pakistan'ın başkenti İslamabad'da masaya oturdu. Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen müzakerelerden kalıcı ateşkes kararı çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, görüşmelere ara verildi. Müzakerelerin tıkandığı endişesi artarken korkulan olmadı. Görüşmeler yeniden başladı.

ABD ve İran heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kalıcı bir ateşkes zemini aramak üzere Pakistan arabuluculuğunda bir araya geldi. İki haftalık geçici ateşkesin ardından başlayan görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve ekonomik yaptırımların esnetilmesi gibi kritik başlıklar ele alınıyor. 

MÜZAKERELERE ARA VERİLDİ

Görüşmelerin gidişatına dair belirsizlik sürerken, müzakerelere beklenmedik bir ara verildi. Tarafların detaylar üzerindeki pazarlıkları nedeniyle sürecin bir gün daha uzayabileceği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bu ek sürenin kalıcı bir barış anlaşmasına varılması ihtimalini canlı tuttuğunu ifade ederken, bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Müzakerelere ara verilmesi, görüşmelerin tıkandığı endişelerini artırdı. Ancak müzakereler yeniden başladı.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA: İRAN HEYETİ, HALKININ ÇIKARLARINI KORUMAKTADIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Pakistan'da bulunan üst düzey İran heyeti, tüm varlığıyla İran'ın çıkarlarını korumakta ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Her durumda halkımıza hizmetimiz bir an bile durmayacak ve müzakerelerden ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkının yanında olacaktır."

İRAN: 10 MADDELİK ÖNERİYİ İLETTİK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİNE VANCE LİDERLİK EDİYOR

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ediyor. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alıyor.

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
HEYETLER ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

İki heyet de resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi. Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile görüştü. Hemen ardından, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin “kırmızı çizgileri” Pakistan Başbakanı’na iletildi. Buna göre İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

İran heyetini taşıyan uçaktaki koltuklara, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocukların fotoğrafları ve eşyaları yerleştirildi.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

