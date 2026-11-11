İspanya'da konut ve maaş için genel grev başladı, 19 milyona yakın çalışan etkilendi - Son Dakika
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İspanya'da konut ve maaş için genel grev başladı, 19 milyona yakın çalışan etkilendi

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İspanya'da sekiz sendikanın çağrısıyla konut krizi ve maaş artışı talebiyle 24 saatlik genel grev gece yarısı başladı. Kamu ve özel sektörde 19 milyona yakın çalışanı etkileyen grev, ülkede 14 yıl sonra düzenlenen ilk genel grev.

İspanya'da işçi sendikaları ve kiracılar sendikaları konut krizine çözüm ve maaş artışı talebiyle 24 saatlik genel grev düzenliyor.

Kamu ve özel sektördeki 19 milyona yakın çalışanı etkileyen genel grev gece yarısı başladı.

Ülkede 14 yıl sonra yapılan ilk genel grevin sloganı "Maaşlar, konut ve fiyatlar" olarak belirlendi.

Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komisyonları (CCOO), Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere sekiz sendika, 24 saatlik grev çağrısını Çalışma Bakanlığına resmen kaydettirdi.

Grevin ilk saatlerinde özellikle tren istasyonlarında, sebze ve meyve halleri ile endüstri sektöründe işçilerin gösteriler yaptığı, istasyonlara veya fabrikalara girişleri engellemeye çalıştığı görüldü.

CCOO sendikası, grevin nedenlerini açıkladığı internet sitesinde, "Sorun zenginlik eksikliği değil. Sorun, zenginliğin nasıl dağıtıldığıdır. Şirketler, iş örgütleri, yerel yönetimler ve hükümet harekete geçmeli." ifadelerine yer verdi.

UGT sendikası ise manifestosunda, "İnsana yakışır ücretler ve konut erişimi için. Kamu hizmetlerinin savunulması, zenginliğin adil dağılımı ve iş yerinde sağlığın korunması için. Eşitsizliğe karşı, seferberlik ve mücadele." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan film yapımcıları Rodrigo Sorogoyen ve Laura Hojman, oyuncu ve yazar Carlos Bardem, yazar Alana S. Portero, filozof Paul B. Preciado ve müzisyen Nacho Vegas'ın da aralarında bulunduğu kültür ve sanat dünyasından 800'den fazla isim genel greve destek manifestosuna imza attı.

Manifestoda, "kalıcı sözleşmelerle istikrarlı konut, yüksek talep gören bölgelerde kira tavanı ve zorunlu tahliyelerin sona ermesi" çağrısı yapıldı.

İspanya'daki genel grevin, ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde olması da dikkati çekti.

Genel grev dolayısıyla Madrid, Barselona gibi büyük şehirlerde gün içinde yüksek katılımlı gösteriler organize edildi.

Kaynak: AA
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