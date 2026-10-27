Isparta Aksu'daki yaylalar sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını çekiyor - Son Dakika
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Isparta Aksu'daki yaylalar sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını çekiyor

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Isparta'nın Aksu ilçesindeki Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylaları sonbaharla sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Ağaçların yaprak değiştirdiği bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarına sonbahar güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.

Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının bulunduğu bölgede ağaçların yaprak değiştirmesiyle güzel manzaralar oluştu.

Yaz aylarında konargöçer topluluklara ev sahipliği yapan yaylalar, sonbaharda da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğanın farklı renklerini bir arada sunan yaylalar, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta Aksu'daki yaylalar sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını çekiyor - Son Dakika
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