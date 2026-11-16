Isparta Eğirdir'de alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi, sürücü hafif yaralandı

Isparta Eğirdir'de alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki minibüs, Dr. İsa Köklü Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü ve eşi araçtan çıkarken sürücü elinden hafif yaralandı; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
F.D. idaresindeki 32 AGZ 001 plakalı minibüs, Dr. İsa Köklü Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü F.D. ile eşi araçtan çıkarken, F.D. elinden hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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